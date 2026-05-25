Na minha casa, mando eu: Vitória lidera índices importantes em casa

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Em grande fase no Brasileirão, o Esporte Clube Vitória transformou o Estádio Manoel Barradas em uma verdadeira fortaleza na temporada 2026. Após vencer o Internacional por 2 a 0 no último sábado, 23, pela 17ª rodada, o Leão ampliou uma série de números positivos em casa.

O Vitória está entre os líderes de vários índices como mandante da Série A em 2026, à exemplo do saldo de gols, número de jogos sem ser vazado e total de gols sofridos, sendo o melhor da competição nesses três quesitos.

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Além disso, a equipe baiana ostenta o terceiro melhor aproveitamento como mandante de toda a competição. Em oito partidas disputadas em Salvador, são seis vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Após o último compromisso no Barradão, Jair Ventura voltou a destacar o apoio das arquibancadas. Em suas entrevistas, o técnico costuma exaltar a participação da torcida rubro-negra nos jogos em casa.

"Agradecer nossa torcida, fez mais uma linda festa. Choveu muito, mas a paixão é maior que qualquer chuva", elogiou Ventura.

Vitória como mandante na Série A 2026