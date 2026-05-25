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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

BARRADÃO MÁGICO!

Na minha casa, mando eu: Vitória lidera índices importantes em casa

Leão da Barra é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro

João Grassi
Por
| Atualizada em
Vitória 2x0 Internacional no Barradão - 17ª rodada do Brasileirão
Vitória 2x0 Internacional no Barradão - 17ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Em grande fase no Brasileirão, o Esporte Clube Vitória transformou o Estádio Manoel Barradas em uma verdadeira fortaleza na temporada 2026. Após vencer o Internacional por 2 a 0 no último sábado, 23, pela 17ª rodada, o Leão ampliou uma série de números positivos em casa.

O Vitória está entre os líderes de vários índices como mandante da Série A em 2026, à exemplo do saldo de gols, número de jogos sem ser vazado e total de gols sofridos, sendo o melhor da competição nesses três quesitos.

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Além disso, a equipe baiana ostenta o terceiro melhor aproveitamento como mandante de toda a competição. Em oito partidas disputadas em Salvador, são seis vitórias, um empate e apenas uma derrota.

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Após o último compromisso no Barradão, Jair Ventura voltou a destacar o apoio das arquibancadas. Em suas entrevistas, o técnico costuma exaltar a participação da torcida rubro-negra nos jogos em casa.

"Agradecer nossa torcida, fez mais uma linda festa. Choveu muito, mas a paixão é maior que qualquer chuva", elogiou Ventura.

Vitória como mandante na Série A 2026

  • Melhor saldo de gols (+11)
  • Melhor defesa (3 gols sofridos)
  • Mais jogos sem sofrer gols (6)
  • 2º time com mais vitórias (6)
  • 2º time com menos derrotas (1)
  • 3º melhor aproveitamento (79.2%)
  • 4ª melhor pontuação (19 pontos)
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