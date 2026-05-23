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E.C.BAHIA

Caio Alexandre se envolve em acidente de trânsito dias antes de jogo

Atleta estava em processo de recuperação de lesão

Gustavo Zambianco
Por
Acidente de Caio Alexandre
Acidente de Caio Alexandre - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O volante do Esporte Clube Bahia, Caio Alexandre, envolveu-se em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (23), no município de Camaçari, localizado na Região Metropolitana de Salvador.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o atleta próximo a um veículo posicionado no meio de um cruzamento, com a parte frontal bastante danificada e os airbags acionados. Não foram divulgados detalhes se o carro que aparece nos registros pertence, de fato, ao jogador do Esquadrão de Aço.

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Imagem ilustrativa da imagem Caio Alexandre se envolve em acidente de trânsito dias antes de jogo
Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em nota enviada ao portal A TARDE, a assessoria de comunicação do Bahia confirmou o ocorrido e informou que o atleta não sofreu nenhum tipo de ferimento.

O clube também garantiu que Caio Alexandre compareceu normalmente às atividades programadas no centro de treinamento neste sábado.

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Transição de departamento médico para o campo

Vale relembrar que o volante estava sob os cuidados do departamento médico para se recuperar de uma lesão muscular na coxa, sofrida no duelo contra o São Paulo, no dia 3 de maio. Ele havia recebido liberação para retornar aos trabalhos com bola junto ao restante do elenco nesta sexta-feira (22).

Conforme apuração do portal A TARDE, existe a possibilidade de Caio Alexandre voltar a figurar entre os relacionados para a partida contra o Coritiba, que acontecerá nesta segunda-feira (25), às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

Internamente, a comissão técnica trabalha para otimizar o condicionamento do atleta antes da pausa programada no calendário nacional para a realização da Copa do Mundo de 2026.

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acidente de trânsito caio alexandre Esporte Clube Bahia

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