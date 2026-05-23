E.C.BAHIA
Caio Alexandre se envolve em acidente de trânsito dias antes de jogo
Atleta estava em processo de recuperação de lesão
O volante do Esporte Clube Bahia, Caio Alexandre, envolveu-se em um acidente de trânsito na manhã deste sábado (23), no município de Camaçari, localizado na Região Metropolitana de Salvador.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o atleta próximo a um veículo posicionado no meio de um cruzamento, com a parte frontal bastante danificada e os airbags acionados. Não foram divulgados detalhes se o carro que aparece nos registros pertence, de fato, ao jogador do Esquadrão de Aço.
Em nota enviada ao portal A TARDE, a assessoria de comunicação do Bahia confirmou o ocorrido e informou que o atleta não sofreu nenhum tipo de ferimento.
O clube também garantiu que Caio Alexandre compareceu normalmente às atividades programadas no centro de treinamento neste sábado.
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Transição de departamento médico para o campo
Vale relembrar que o volante estava sob os cuidados do departamento médico para se recuperar de uma lesão muscular na coxa, sofrida no duelo contra o São Paulo, no dia 3 de maio. Ele havia recebido liberação para retornar aos trabalhos com bola junto ao restante do elenco nesta sexta-feira (22).
Conforme apuração do portal A TARDE, existe a possibilidade de Caio Alexandre voltar a figurar entre os relacionados para a partida contra o Coritiba, que acontecerá nesta segunda-feira (25), às 20h, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.
Internamente, a comissão técnica trabalha para otimizar o condicionamento do atleta antes da pausa programada no calendário nacional para a realização da Copa do Mundo de 2026.