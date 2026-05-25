Bahia confirma lesão de Léo Vieira, substituído com dores no joelho

O goleiro Léo Vieira pode virar mais um problema para o técnico Rogério Ceni na sequência da temporada. Substituído ainda no primeiro tempo da partida do Bahia contra o Coritiba, na noite desta segunda-feira, 25, o arqueiro deixou o gramado se queixando de dores.

O clube informou que o jogador sofreu uma entorse no joelho direito e será reavaliado quando a delegação retornar para Salvador. A situação liga o alerta no Tricolor às vésperas do confronto contra o Botafogo, marcado para o próximo sábado, 30, às 17h30, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O goleiro João Paulo, que saiu do banco de reservas para substituir Léo Vieira, é um dos cotados para assumir a posição em caso de ausência do companheiro contra o Alvinegro, mas Ronaldo está em fase de transição física e pode reaparecer como opção.

Desfalque certo

Enquanto aguarda uma definição sobre Léo Vieira, o Bahia já sabe que terá um desfalque confirmado para o duelo. Titular em todos os jogos em que esteve disponível no Brasileirão, o volante Nicolás Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Coritiba e cumprirá suspensão automática.

O uruguaio vinha sendo peça importante na equipe de Rogério Ceni e chegou até a atuar improvisado na lateral direita em meio às oscilações de Román Gómez e Gilberto. Depois da lesão de Caio Alexandre, Acevedo também assumiu a titularidade no meio-campo e seguiu entre os escolhidos mesmo após o retorno do camisa 19 aos gramados.

Na temporada, Nico soma 22 partidas, duas assistências e sete cartões amarelos. Esta será, inclusive, a segunda vez que ele ficará fora por suspensão automática no Campeonato Brasileiro. A primeira aconteceu após a goleada sofrida por 4 a 1 para o Remo, pela 8ª rodada da competição.

Sem Acevedo, Rogério Ceni volta a contar com Erick e Rodrigo Nestor, que cumpriram suspensão contra o Coxa. Além deles, o goleiro Ronaldo e o atacante Ruan Pablo estão em fase de transição física e podem reaparecer entre os relacionados diante do Glorioso. Já o lateral Luciano Juba segue fora.