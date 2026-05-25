Rogério Ceni desabafa e expõe fraquezas do Bahia em jejum histórico

O técnico Rogério Ceni apontou a fragilidade defensiva e o comportamento emocional do Bahia como os principais problemas da equipe após a derrota por 3 a 2 para o Coritiba, na noite desta segunda-feira, 25, no Couto Pereira. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que o Tricolor tem entregado os gols “de maneira tão fácil” aos adversários e revelou preocupação com a postura do time depois de abrir o placar.

“Nós fizemos o gol e, realmente, com o Coritiba fazendo o mano a mano, nós não fazemos as melhores escolhas e começamos a rifar muito a bola. É um problema que o time tem... Joga de uma maneira, faz o gol e muda um pouco, fica mais afoito e nervoso. Mesmo assim, conseguimos controlar o jogo no primeiro tempo", iniciou.

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A gente tem que ter mais confiança dentro do jogo. Fazemos muitos jogos superiores ao adversário, mas temos encontrado dificuldades na hora de defender os nossos gols Rogério Ceni

“No segundo tempo, até marcamos bem, tivemos oportunidades, mas a gente cede os gols de maneira fácil e demoramos muito para construir também. Começamos a dar ao Coritiba o que ele tem de melhor e, por isso, faz tantos pontos fora de casa: é uma transição de muita força. Tudo isso nós não demos a eles no primeiro tempo. Quando tomamos o 2 a 1, aí nós começamos a dar o que eles gostam, que são essas transições", completou.

Rogério Ceni também avaliou que os gols sofridos pelo Tricolor não refletem o que é trabalhado nos treinamentos e reforçou que o time precisa aumentar o nível de confiança dentro de campo. Ele destacou que a pausa para a Copa do Mundo de 2026 será importante para corrigir a equipe fisicamente e taticamente.

“Blindar (os jogadores) não tem como, todo mundo é exposto às emoções e cada um vai viver isso. Temos que ter confiança, saber que nós praticamos um bom futebol, temos chances de aumentar a vantagem no jogo, mas não podemos entregar de maneira tão fácil o gol ao adversário. Temos que tentar um ganho físico, ajustes táticos e a parada (para a Copa do Mundo), nesse sentido, é fundamental para nós.”

Com a derrota em Curitiba, o Bahia caiu para a oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos conquistados em 16 partidas. O próximo compromisso da equipe será contra o Botafogo, no sábado, 30, antes da paralisação do calendário nacional.