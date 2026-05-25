Rogério Ceni iguala pior jejum do Bahia desde a chegada do Grupo City

A fase do Bahia sob comando de Rogério Ceni ganhou mais um capítulo negativo na noite desta segunda-feira, 25. Com a derrota por 3 a 2 para o Coritiba, no Couto Pereira, o treinador igualou a pior sequência sem vitórias do clube desde a chegada do Grupo City: oito partidas consecutivas sem vencer, mesma marca registrada na passagem de Renato Paiva em 2023.

O Tricolor até saiu na frente em Curitiba com gol de Erick Pulga, mas sofreu a virada na segunda etapa e ampliou o momento de crise na temporada. Agora, o Tricolor acumula cinco derrotas e três empates nos últimos oito compromissos, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

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Recorde negativo

A sequência negativa iguala o jejum vivido pelo clube entre junho e agosto de 2023, quando ainda era comandado por Renato Paiva. Na ocasião, o Bahia atravessava momento delicado na luta contra o rebaixamento e também acabou eliminado pelo Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil.

Naquele período, o Esquadrão ficou oito jogos sem vencer, somando três derrotas e cinco empates. O fim da sequência aconteceu apenas na 18ª rodada do Brasileirão daquele ano, quando venceu o América-MG por 3 a 1, na Arena Fonte Nova.

Sequência sem vencer do Bahia com Renato Paiva em 2023

Fluminense 2 x 1 Bahia- 12ª rodada do Brasileiro;

Bahia 1 x 2 Grêmio - 13ª rodada do Brasileiro;

Bahia 1 x 1 Grêmio - Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil;

Cuiabá 1 x 1 Bahia - 14ª rodada do Brasileiro;

Grêmio 1 (4) x (3) 1 Bahia - Jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil;

Athletico 2 x 0 Bahia - 15ª rodada do Brasileiro;

Bahia 0 x 0 Corinthians - 16ª rodada do Brasileiro;

São Paulo 0 x 0 Bahia - 17ª rodada do Brasileiro.

Já o atual jejum começou após o triunfo por 2 a 1 sobre o Mirassol, no dia 11 de abril, pela 11ª rodada da Série A. Desde então, o time perdeu para Flamengo, Cruzeiro, Remo e Coritiba, além de empatar com Santos, São Paulo e Grêmio. A sequência ainda culminou na eliminação para o Remo na quinta fase da Copa do Brasil.

Apesar da marca negativa, o contexto vivido por Rogério Ceni é diferente do enfrentado por Renato Paiva em 2023. Mesmo na oitava colocação do Brasileirão e ainda próximo do grupo de classificação para a Libertadores, o Bahia teve mais tempo e investimento do que o elenco comandado pelo técnico português no "ano zero" do Grupo City no Tricolor.

O próximo compromisso da equipe será no sábado, 30, diante do Botafogo, às 17h30, na última partida antes da parada para a Copa do Mundo de 2026.