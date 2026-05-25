E.C.VITÓRIA
Final do Nordestão terá transmissão nacional com Tiago Leifert na voz
Jogo de volta da decisão regional será exibido no país inteiro
A grande final da Copa do Nordeste de 2026, com presença encaminhada do Esporte Clube Vitória, terá transmissão em rede nacional pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). A informação foi publicada pelo colunista Biel Vaquer, da Folha de S.Paulo.
De acordo com a publicação, Tiago Leifert, titular do SBT na Copa Sul-Americana e Liga dos Campeões, será responsável por narrar a partida de volta das finais. O ex-apresentador do Big Brother Brasil será acompanhado pelos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos.
Desde que a emissora adquiriu os direitos do Nordestão, esta será a primeira transmissão do torneio regional para todo o Brasil. Por outro lado, o jogo de ida da decisão será mostrado apenas localmente na afiliadas, no caso do estado da Bahia pela TV Aratu.
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Semifinais
Embora ainda não esteja totalmente garantido nas finais da Copa do Nordeste, o Vitória venceu o jogo de ida das semis por 6 a 2, diante do ABC. O Leão teria que perder por cinco gols de diferença para ser eliminado na Arena das Dunas, nesta quarta-feira, 27, às 21h30.
O outro lado da chave conta com o confronto entre Sport e Fortaleza. Após vencer por 2 a 1 na capital cearense, o time pernambucano joga pelo empate na Ilha do Retiro, no Recife, também nesta quarta e no mesmo horário.