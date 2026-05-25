Final do Nordestão terá transmissão nacional com Tiago Leifert na voz

A grande final da Copa do Nordeste de 2026, com presença encaminhada do Esporte Clube Vitória, terá transmissão em rede nacional pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). A informação foi publicada pelo colunista Biel Vaquer, da Folha de S.Paulo.

De acordo com a publicação, Tiago Leifert, titular do SBT na Copa Sul-Americana e Liga dos Campeões, será responsável por narrar a partida de volta das finais. O ex-apresentador do Big Brother Brasil será acompanhado pelos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos.

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Desde que a emissora adquiriu os direitos do Nordestão, esta será a primeira transmissão do torneio regional para todo o Brasil. Por outro lado, o jogo de ida da decisão será mostrado apenas localmente na afiliadas, no caso do estado da Bahia pela TV Aratu.

Semifinais

Embora ainda não esteja totalmente garantido nas finais da Copa do Nordeste, o Vitória venceu o jogo de ida das semis por 6 a 2, diante do ABC. O Leão teria que perder por cinco gols de diferença para ser eliminado na Arena das Dunas, nesta quarta-feira, 27, às 21h30.

O outro lado da chave conta com o confronto entre Sport e Fortaleza. Após vencer por 2 a 1 na capital cearense, o time pernambucano joga pelo empate na Ilha do Retiro, no Recife, também nesta quarta e no mesmo horário.