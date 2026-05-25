Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Final do Nordestão terá transmissão nacional com Tiago Leifert na voz

Jogo de volta da decisão regional será exibido no país inteiro

João Grassi
Por
| Atualizada em
Tiago Leifert
Tiago Leifert - Foto: Reprodução

A grande final da Copa do Nordeste de 2026, com presença encaminhada do Esporte Clube Vitória, terá transmissão em rede nacional pelo Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). A informação foi publicada pelo colunista Biel Vaquer, da Folha de S.Paulo.

De acordo com a publicação, Tiago Leifert, titular do SBT na Copa Sul-Americana e Liga dos Campeões, será responsável por narrar a partida de volta das finais. O ex-apresentador do Big Brother Brasil será acompanhado pelos comentaristas Mauro Beting e Nadine Basttos.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Desde que a emissora adquiriu os direitos do Nordestão, esta será a primeira transmissão do torneio regional para todo o Brasil. Por outro lado, o jogo de ida da decisão será mostrado apenas localmente na afiliadas, no caso do estado da Bahia pela TV Aratu.

Leia Também:

COPA DO NORDESTE

Vitória conhece caminho no mata-mata do Nordestão; veja classificados
Vitória conhece caminho no mata-mata do Nordestão; veja classificados imagem

DEFINIDO!

Com Vitória, saiba datas e horários das semifinais da Copa do Nordeste
Com Vitória, saiba datas e horários das semifinais da Copa do Nordeste imagem

PREJUÍZO

Vitória já lucra mais de R$ 3,2 milhões com a Copa do Nordeste; veja
Vitória já lucra mais de R$ 3,2 milhões com a Copa do Nordeste; veja imagem

Semifinais

Embora ainda não esteja totalmente garantido nas finais da Copa do Nordeste, o Vitória venceu o jogo de ida das semis por 6 a 2, diante do ABC. O Leão teria que perder por cinco gols de diferença para ser eliminado na Arena das Dunas, nesta quarta-feira, 27, às 21h30.

O outro lado da chave conta com o confronto entre Sport e Fortaleza. Após vencer por 2 a 1 na capital cearense, o time pernambucano joga pelo empate na Ilha do Retiro, no Recife, também nesta quarta e no mesmo horário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas