DEFINIDO!
Conheça adversário do Vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil
Leão da Barra eliminou o Flamengo na quinta fase
O Esporte Clube Vitória enfrenta o Athletico-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um sorteio realizado nesta terça-feira, 26, na sede da CBF, definiu o adversário do Leão da Barra
O Vitória joga a partida de ida na Arena da Baixada, em Curitiba, enquanto o duelo decisivo fica para o Barradão, em Salvador. A equipe baiana chega com moral após eliminar o Flamengo na quinta fase. O time carioca era um dos favoritos ao título nacional.
O sorteio nesta fase da Copa do Brasil não tem nenhum tipo de bloqueio ou divisão por potes. Com isso, todas as equipes classificadas poderiam se enfrentar.
As datas e os horários ainda serão divulgados, mas os confrontos das oitavas acontecerão apenas após a Copa do Mundo. Os jogos estão previstos para os dias 1º e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta).
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Reencontro após polêmicas
As equipes se enfrentaram nesta atual temporada pelo Campeonato Brasileiro, quando o Athletico venceu por 3 a 1 no sul do país. A partida foi marcada por diversas polêmicas de arbitragem e gerou grande insatisfação por parte dos rubro-negros.
O clube baiano chegou a fazer uma representação na CBF contra lances considerados controversos, além de jogadores e o presidente Fábio Mota terem se manifestado publicamente em repúdio às decisões.
Veja abaixo todos os confrontos (times da esquerda decidem em casa)
- Fluminense x Vasco
- Corinthians x Internacional
- Grêmio x Mirassol
- Vitória x Athletico-PR
- Juventude x Atlético-MG
- Remo x Santos
- Cruzeiro x Chapecoense
- Fortaleza x Palmeiras