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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

DEFINIDO!

Conheça adversário do Vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil

Leão da Barra eliminou o Flamengo na quinta fase

João Grassi
Por
| Atualizada em
Athletico 3x1 Vitória pelo Brasileirão
Athletico 3x1 Vitória pelo Brasileirão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória enfrenta o Athletico-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um sorteio realizado nesta terça-feira, 26, na sede da CBF, definiu o adversário do Leão da Barra

O Vitória joga a partida de ida na Arena da Baixada, em Curitiba, enquanto o duelo decisivo fica para o Barradão, em Salvador. A equipe baiana chega com moral após eliminar o Flamengo na quinta fase. O time carioca era um dos favoritos ao título nacional.

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O sorteio nesta fase da Copa do Brasil não tem nenhum tipo de bloqueio ou divisão por potes. Com isso, todas as equipes classificadas poderiam se enfrentar.

As datas e os horários ainda serão divulgados, mas os confrontos das oitavas acontecerão apenas após a Copa do Mundo. Os jogos estão previstos para os dias 1º e 2 de agosto (ida) e 5 e 6 de agosto (volta).

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Reencontro após polêmicas

As equipes se enfrentaram nesta atual temporada pelo Campeonato Brasileiro, quando o Athletico venceu por 3 a 1 no sul do país. A partida foi marcada por diversas polêmicas de arbitragem e gerou grande insatisfação por parte dos rubro-negros.

O clube baiano chegou a fazer uma representação na CBF contra lances considerados controversos, além de jogadores e o presidente Fábio Mota terem se manifestado publicamente em repúdio às decisões.

Veja abaixo todos os confrontos (times da esquerda decidem em casa)

  • Fluminense x Vasco
  • Corinthians x Internacional
  • Grêmio x Mirassol
  • Vitória x Athletico-PR
  • Juventude x Atlético-MG
  • Remo x Santos
  • Cruzeiro x Chapecoense
  • Fortaleza x Palmeiras
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esporte clube vitória

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