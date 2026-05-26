Crise no gol faz Marcos Felipe voltar ao radar do Bahia? Entenda

A crise enfrentada pelo Esporte Clube Bahia no gol pode abrir espaço para um velho conhecido da torcida tricolor voltar ao radar do clube. Com Ronaldo e Léo Vieira lesionados, além do momento delicado vivido por João Paulo, o nome de Marcos Felipe surge como uma possível “solução interna”.

O goleiro pertence ao Bahia e está emprestado ao Eyupspor, da Turquia, até o fim de junho. No entanto, o clube turco não exerceu a opção de compra prevista em contrato, fazendo com que o arqueiro retorne ao Tricolor de Aço ao término do vínculo. Marcos Felipe tem contrato com o Bahia até dezembro de 2027.

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A especulação sobre uma possível reintegração ganhou ainda mais repercussão após o jogador publicar, nas redes sociais, uma foto embarcando rumo a Salvador, nesta segunda-feira, 25, para aproveitar o período de férias depois do encerramento do Campeonato Turco.

Veja:

Foto: Reprodução / Instagram

Será reaproveitado?

O cenário atual da posição no Bahia aumenta a possibilidade de reaproveitamento do goleiro.

Titular da equipe, Ronaldo segue em recuperação de lesão e só deve voltar aos gramados após a pausa para a Copa do Mundo.

Já Léo Vieira, contratado para assumir a meta durante a ausência do camisa 1, deixou o duelo contra o Coritiba, nesta segunda-feira, 25, após sofrer uma entorse no joelho direito.

Com a saída de Léo Vieira ainda no primeiro tempo, João Paulo precisou ser acionado novamente. O arqueiro, porém, teve atuação contestada na derrota por 3 a 2 para o Coxa, aumentando a pressão em torno da posição, além da incerteza quanto a sua permanência, apesar do interesse do Bahia.



Diante das incertezas no setor, Marcos Felipe passa a ser visto como uma possível “solução” para o momento vivido pelo clube, mesmo após ter deixado Salvador cercado de críticas da torcida azul, vermelha e branca em agosto de 2025. A expectativa é de que o goleiro se apresente ao CT Evaristo de Macedo após a pausa do calendário para definir o futuro.