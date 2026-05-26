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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

VIROU EXEMPLO!

Mística do Vitória vira trunfo de clube espanhol em decisão na Europa

Atacante brasileiro fez comparação inusitada ao tentar explicar feito histórico no Rayo Vallecano

Lucas Vilas Boas
Por
Imagem ilustrativa da imagem Mística do Vitória vira trunfo de clube espanhol em decisão na Europa
Foto: Divulgação | Rayo Vallecano

Uma comparação inusitada envolvendo o Vitória movimentou os bastidores do Rayo Vallecano, da Espanha, que vai enfrentar o Crystal Palace na final da Conference League na próxima quarta-feira, 27. As equipes se enfrentam a partir das 16h, em Leipzig, na Alemanha.

Atacante brasileiro do time espanhol, Alexandre Alemão tentou explicar aos brasileiros a sensação de ver o seu clube na final da competição continental e comparou o feito histórico com uma eventual campanha do Vitória até a final da Copa Sul-Americana.

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"Vamos dizer que o Vitória, por exemplo, que é um time tradicional do Brasil e sempre está ali na Primeira ou Segunda Divisão, classifique para Sul-Americana, e chegue em uma final. O Vitória é um time que vai brigar no meio da tabela e tem jogadores que não ganham o mesmo que aqueles que jogam em outras equipes do Brasil", iniciou o jogador em entrevista à SportsCenter.

Alexandre Alemão também comparou as torcidas de Vitória e Rayo Vallecano e afirmou que, assim como os rubro-negros, os espanhóis incentivam os jogadores independente da fase do clube ser negativa ou positiva.

"O Vitória também tem uma torcida muito aguerrida e o Rayo (Vallecano) tem torcedores muito apaixonados, que cantam todo jogo, independente do clube estar na Primeira ou Segunda Divisão. No contexto brasileiro acho que é isso", projetou.

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Trajetória histórica

O Rayo Vallecano terminou o Campeonato Espanhol na oitava posição nesta temporada e pode conquistar o primeiro título internacional de sua história. A equipe terminou a primeira fase da Conference League na quinta posição, eliminou o Samsunspor (Turquia), AEK Atenas (Grécia) e Strasbourg (França) antes de chegar à grande decisão.

Com muito mais poder de investimento, o Crystal Palace, que joga na Premier League, chega com o favoritismo ao seu lado. O clube viveu uma temporada de baixo protagonismo, terminando na 15ª colocação no Campeonato Inglês.

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