Mística do Vitória vira trunfo de clube espanhol em decisão na Europa

Uma comparação inusitada envolvendo o Vitória movimentou os bastidores do Rayo Vallecano, da Espanha, que vai enfrentar o Crystal Palace na final da Conference League na próxima quarta-feira, 27. As equipes se enfrentam a partir das 16h, em Leipzig, na Alemanha.

Atacante brasileiro do time espanhol, Alexandre Alemão tentou explicar aos brasileiros a sensação de ver o seu clube na final da competição continental e comparou o feito histórico com uma eventual campanha do Vitória até a final da Copa Sul-Americana.

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"Vamos dizer que o Vitória, por exemplo, que é um time tradicional do Brasil e sempre está ali na Primeira ou Segunda Divisão, classifique para Sul-Americana, e chegue em uma final. O Vitória é um time que vai brigar no meio da tabela e tem jogadores que não ganham o mesmo que aqueles que jogam em outras equipes do Brasil", iniciou o jogador em entrevista à SportsCenter.

Alexandre Alemão também comparou as torcidas de Vitória e Rayo Vallecano e afirmou que, assim como os rubro-negros, os espanhóis incentivam os jogadores independente da fase do clube ser negativa ou positiva.

"O Vitória também tem uma torcida muito aguerrida e o Rayo (Vallecano) tem torcedores muito apaixonados, que cantam todo jogo, independente do clube estar na Primeira ou Segunda Divisão. No contexto brasileiro acho que é isso", projetou.

Trajetória histórica

O Rayo Vallecano terminou o Campeonato Espanhol na oitava posição nesta temporada e pode conquistar o primeiro título internacional de sua história. A equipe terminou a primeira fase da Conference League na quinta posição, eliminou o Samsunspor (Turquia), AEK Atenas (Grécia) e Strasbourg (França) antes de chegar à grande decisão.

Com muito mais poder de investimento, o Crystal Palace, que joga na Premier League, chega com o favoritismo ao seu lado. O clube viveu uma temporada de baixo protagonismo, terminando na 15ª colocação no Campeonato Inglês.