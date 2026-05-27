Último jogo do Vitória antes da Copa sofre alteração importante; veja

O último jogo do Esporte Clube Vitória antes da pausa no calendário do futebol para a Copa do Mundo sofreu uma alteração importante. Nesta terça-feira, 26, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou o horário da partida contra o Santos, que será realizada neste sábado, 30.



Conforme o documento publicado pela entidade, o duelo, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, em Santos (SP), que estava inicialmente previsto para as 21h, agora será disputado às 20h, devido a uma solicitação da equipe mandante. O palco e a data do confronto foram mantidos.

Confira a alteração:

Para o duelo, o Vitória busca encostar no pelotão de frente da Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura ocupa a 11ª posição na competição, com 22 pontos conquistados, a quatro pontos do Coritiba, primeira equipe dentro do G-6. Além disso, o Leão também quer se distanciar do Z-4. Na configuração atual, o rubro-negro está a cinco pontos do Santos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.





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Antes do jogo contra o Santos, no entanto, o Leão da Barra entra em campo nesta quarta-feira, 27, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal (RN), contra o ABC, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Nordeste, em busca de uma vaga na decisão da competição. O rubro-negro venceu a partida de ida por 6 a 2, no Barradão, na última quarta-feira, 20.