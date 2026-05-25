COPA DO NORDESTE
ABC x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e tudo sobre o jogo
Leão da Barra goleou por 6 a 2 no jogo de ida e pode até perder por três gols de diferença no caminho até a final
O Vitória não poderia ter um jogo mais confortável do que o que disputa contra o ABC nesta quarta-feira, 27, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal. Buscando a vaga na final da Copa do Nordeste, o Leão encara o adversário com uma vantagem folgada de 6 a 2 no placar agregado, podendo perder de até três gols de diferença e ainda assim se classificar.
No primeiro confronto, o Leão da Barra atropelou o ABC no Barradão, em Salvador, com dois gols de Renato Kayzer, dois de Renê e dois de Osvaldo. Já do outro lado, Igor Bahia e Wallyson descontaram.
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Vindo de uma vitória e classificação contra o Flamengo na Copa do Brasil e uma derrota para o Bragantino no Brasileirão, tudo que o Rubro-Negro precisa é manter o jogo sob controle, enquanto o ABC tenta fazer valer o mando de campo para buscar uma reação difícil diante da torcida.
Grande favorito na competição, especialmente com a adição da regra da Confederação Brasileira de Futebol que tirou o Bahia do torneio por disputar uma competição da CONMEBOL na temporada, o Vitória conta com a Copa do Nordeste para ganhar seu primeiro título na temporada, após o vice no Baianão.
Transmissão
A partida será transmitida na televisão aberta pela TV Aratu e no YouTube pelo Canal do Benja, TMC e SportyNet.
Desfalques do Vitória
- Dudu (pós cirúrgico)
- Edu (pós cirúrgico)
- Mateus Silva (lesão)
- Camutanga (pós cirúrgico)
- Ricceli (lesão)
- Ismael (pós cirúrgico)
- Pato (pós cirúrgico)
- Ramon (trauma na crista ilíaca durante o jogo contra o ABC)
O ABC chega sem desfalques para a partida.
Prováveis escalações
ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Edson, Wellington Carvalho e Dudu Mandai; Jonathan, Geilson, João Pedro e Luiz Fernando; Wallyson e Igor Bahia. Técnico: Waguinho Dias.
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Ramon); Baralhas, Zé Vítor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.