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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

COPA DO NORDESTE

ABC x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e tudo sobre o jogo

Leão da Barra goleou por 6 a 2 no jogo de ida e pode até perder por três gols de diferença no caminho até a final

Marina Branco
Por
Vitória e ABC na semifinal da Copa do Nordeste
Vitória e ABC na semifinal da Copa do Nordeste - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória não poderia ter um jogo mais confortável do que o que disputa contra o ABC nesta quarta-feira, 27, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal. Buscando a vaga na final da Copa do Nordeste, o Leão encara o adversário com uma vantagem folgada de 6 a 2 no placar agregado, podendo perder de até três gols de diferença e ainda assim se classificar.

No primeiro confronto, o Leão da Barra atropelou o ABC no Barradão, em Salvador, com dois gols de Renato Kayzer, dois de Renê e dois de Osvaldo. Já do outro lado, Igor Bahia e Wallyson descontaram.

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Vindo de uma vitória e classificação contra o Flamengo na Copa do Brasil e uma derrota para o Bragantino no Brasileirão, tudo que o Rubro-Negro precisa é manter o jogo sob controle, enquanto o ABC tenta fazer valer o mando de campo para buscar uma reação difícil diante da torcida.

Grande favorito na competição, especialmente com a adição da regra da Confederação Brasileira de Futebol que tirou o Bahia do torneio por disputar uma competição da CONMEBOL na temporada, o Vitória conta com a Copa do Nordeste para ganhar seu primeiro título na temporada, após o vice no Baianão.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pela TV Aratu e no YouTube pelo Canal do Benja, TMC e SportyNet.

Torcida do Vitória na semifinal da Copa do Nordeste
Torcida do Vitória na semifinal da Copa do Nordeste - Foto: Yuri Couto I EC Vitória

Desfalques do Vitória

  • Dudu (pós cirúrgico)
  • Edu (pós cirúrgico)
  • Mateus Silva (lesão)
  • Camutanga (pós cirúrgico)
  • Ricceli (lesão)
  • Ismael (pós cirúrgico)
  • Pato (pós cirúrgico)
  • Ramon (trauma na crista ilíaca durante o jogo contra o ABC)

O ABC chega sem desfalques para a partida.

Prováveis escalações

ABC: Matheus Alves; Lucas Marques, Edson, Wellington Carvalho e Dudu Mandai; Jonathan, Geilson, João Pedro e Luiz Fernando; Wallyson e Igor Bahia. Técnico: Waguinho Dias.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Jamerson (Ramon); Baralhas, Zé Vítor e Martínez; Erick, Matheuzinho e Renê. Técnico: Jair Ventura.

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Tags

abc Copa do Nordeste esporte clube vitória

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