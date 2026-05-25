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E.C.VITÓRIA

Vitória pode perder Renê no meio do ano? Saiba detalhes do contrato

Atacante de 22 anos é um dos destaques do Leão na temporada

João Grassi
Por
| Atualizada em
Renê Sousa
Renê Sousa - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Um dos principais jogadores ofensivos do Esporte Clube Vitória, o atacante Renê Sousa teria despertado interesse de clubes brasileiros e da Europa. Embora o contrato do atleta de 22 anos ainda seja de empréstimo, o Leão estará protegido de possíveis investidas.

De acordo com apuração do portal A TARDE, caso o clube dono dos direitos econômicos de Renê, a Portuguesa, receba propostas de outras equipes, o Vitória terá um prazo para realizar a compra definitiva do centroavante.

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Conforme definido no contrato de empréstimo, o Vitória tem o valor fixado de 1 milhão de euros (R$ 5,8 milhões na cotação atual) para adquirir Renê. A Lusa terá que informar qualquer oferta oficial recebida pelo jogador, enquanto o Rubro-Negro precisaria efetuar o pagamento em até 72h.

Segundo o jornalista Jorge Nicola, a Portuguesa recebeu propostas de 5 milhões de euros (cerca de R$ 29 milhões) por Renê, além de ter afirmado que o Vitória precisaria cobrir esses valores para manter o jogador. O executivo Sérgio Papellin nega a possibilidade e afirma que o clube baiano exercerá sua opção de compra pelo valor anteriormente estipulado.

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Renê em 2026

Vice-artilheiro do Vitória na temporada, Renê já marcou nove gols e deu uma assistência em apenas 15 jogos com a camisa vermelha e preta.

Renê tem sido um dos principais destaques da equipe de Jair Ventura, assumindo a posição de titular antes ocupada por Renato Kayzer, melhor marcador do Vitória em 2025 e também na atual temporada, com um gol a mais que o camisa 91.

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