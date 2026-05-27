Recuperado, Ronaldo volta aos treinos em meio à crise no gol do Bahia

O Esporte Clube Bahia pode ter uma novidade importante no elenco para o confronto diante do Botafogo. Após passar cerca de três meses afastado dos gramados, o goleiro Ronaldo voltou a participar das atividades com o restante do elenco, sem restrições, nesta quarta-feira, 27, no CT Evaristo de Macedo.



O arqueiro se recuperou da luxação traumática sofrida no cotovelo direito durante a partida contra o Remo, em março deste ano, e deu início ao processo de reintegração total aos treinamentos sob o comando da comissão técnica de Rogério Ceni.



Internamente, o planejamento do Bahia era contar novamente com Ronaldo apenas após a pausa para a Copa do Mundo, porém a lesão de Léo Vieira aliada a as críticas ao goleiro Joâo Paulo e a recuperação acelerada do atleta podem contribuir para o seu retorno antecipado.



Durante a ausência do titular, o Tricolor contratou Léo Vieira para assumir a posição, enquanto João Paulo permaneceu como primeira opção no banco de reservas. Entretanto, o cenário no setor mudou nos últimos dias.



Léo Vieira sofreu uma entorse no joelho direito e virou desfalque do Bahia, enquanto João Paulo não conseguiu transmitir segurança nas oportunidades que recebeu. Nos dois jogos em que atuou pelo Campeonato Brasileiro, o goleiro sofreu sete dos 22 gols levados pela equipe na competição.



Diante disso, Ronaldo pode reaparecer como alternativa para o duelo contra o Botafogo, neste sábado, 30, às 17h30, pela 18ª rodada da Série A do Brasileirão, caso apresente boa evolução física ao longo dos próximos treinamentos, em meio ao momento de instabilidade vivido pelo Bahia na posição.