Dupla do Bahia é convocada para defender seleção uruguaia

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O Bahia será representado naLiga das Nações da Conmebol de futebol feminino. Nesta terça-feira, 26, a meia Angela e a atacante Wendy foram convocadas pelo Uruguai para disputar a Liga das Nações, torneio formado por seleções sul-americanas, exceto o Brasil, criado no ano passado.

As jogadoras têm um histórico na seleção e disputaram juntas a Copa América na temporada passada pela Celeste. A trajetória de Wendy é ainda mais longeva e a jogadora também esteve com o Uruguai na edição de 2022 da competição continental.

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A jogadora marcou quatro gols e deu uma assistência em 11 jogos pelo Bahia no ano e vive a continuação de uma temporada artilheira. Em 2025, ela marcou oito vezes em 19 partidas e foi uma das goleadoras das Mulheres de Aço logo no seu primeiro ano em Salvador.

A seleção uruguaia vai jogar contra Colômbia e Venezuela, nos dias 6 e 8 de junho, respectivamente. A dupla do Bahia deve desfalcar o Tricolor nas partidas contra Ferroviária e Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro, mas voltam a ficar à disposição no dia 15 de junho.