Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

DUELO CRUCIAL

Rogério Ceni recebe reforços para Bahia x Botafogo no Brasileirão

Suspensos contra o Coritiba, meio-campistas reforçam o Esquadrão neste sábado, 30

Téo Mazzoni
Por
Suspensos contra o Coritiba, meio-campistas reforçam o Esquadrão
Suspensos contra o Coritiba, meio-campistas reforçam o Esquadrão - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni vai contar com dois retornos importantes para o último jogo do Esporte Clube Bahia antes da pausa para a Copa do Mundo. Neste sábado, 30, às 17h30, contra o Botafogo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador volta a ter à disposição os meio-campistas Erick e Rodrigo Nestor.

Na última segunda-feira, 25, os jogadores ficaram de fora da derrota para o Coritiba, já que cumpriam suspensão automática devido às advertências sofridas no duelo anterior, contra o Grêmio, quando receberam o terceiro cartão amarelo.

Desta forma, a expectativa é de que ao menos um dos dois figure entre os titulares de Rogério Ceni neste sábado, uma vez que o volante Nico Acevedo não estará apto para jogar, pois também foi advertido com o terceiro cartão amarelo.

Leia Também:

MULHERES DE AÇO!

Dupla do Bahia é convocada para defender seleção uruguaia
Dupla do Bahia é convocada para defender seleção uruguaia imagem

LEMBRA DELE?

Ex-Bahia brilha com título histórico da Champions League da África
Ex-Bahia brilha com título histórico da Champions League da África imagem

QUEM CHEGA E QUEM SAI?

Ceni abre o jogo e indica mudanças no Bahia na janela do meio do ano
Ceni abre o jogo e indica mudanças no Bahia na janela do meio do ano imagem

Quem aparece como favorito para iniciar a partida é Erick, que vinha sendo titular do Esquadrão antes da suspensão. Rodrigo Nestor, por sua vez, também surge como opção para o setor. No entanto, vale ressaltar que nada impede mais de uma mudança no meio-campo do Bahia.

No jogo contra o Grêmio, Erick foi titular no lugar de Jean Lucas, enquanto Acevedo atuou como volante de contenção. Diante desse cenário, Caio Alexandre também pode aparecer entre os titulares para substituir o uruguaio, enquanto Erick pode retornar à função exercida antes da suspensão. Nestor, neste contexto, surge como alternativa.

No duelo contra o Botafogo, o Bahia tenta encerrar a pior sequência de jogos sem vencer da “Era City” para entrar na pausa da Copa do Mundo com um ambiente mais estável em meio à crise vivida na temporada.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Botafogo Esporte Clube Bahia Rogério Ceni

Relacionadas

Mais lidas