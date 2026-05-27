Rogério Ceni recebe reforços para Bahia x Botafogo no Brasileirão

O técnico Rogério Ceni vai contar com dois retornos importantes para o último jogo do Esporte Clube Bahia antes da pausa para a Copa do Mundo. Neste sábado, 30, às 17h30, contra o Botafogo, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador volta a ter à disposição os meio-campistas Erick e Rodrigo Nestor.



Na última segunda-feira, 25, os jogadores ficaram de fora da derrota para o Coritiba, já que cumpriam suspensão automática devido às advertências sofridas no duelo anterior, contra o Grêmio, quando receberam o terceiro cartão amarelo.



Desta forma, a expectativa é de que ao menos um dos dois figure entre os titulares de Rogério Ceni neste sábado, uma vez que o volante Nico Acevedo não estará apto para jogar, pois também foi advertido com o terceiro cartão amarelo.



Quem aparece como favorito para iniciar a partida é Erick, que vinha sendo titular do Esquadrão antes da suspensão. Rodrigo Nestor, por sua vez, também surge como opção para o setor. No entanto, vale ressaltar que nada impede mais de uma mudança no meio-campo do Bahia.



No jogo contra o Grêmio, Erick foi titular no lugar de Jean Lucas, enquanto Acevedo atuou como volante de contenção. Diante desse cenário, Caio Alexandre também pode aparecer entre os titulares para substituir o uruguaio, enquanto Erick pode retornar à função exercida antes da suspensão. Nestor, neste contexto, surge como alternativa.



No duelo contra o Botafogo, o Bahia tenta encerrar a pior sequência de jogos sem vencer da “Era City” para entrar na pausa da Copa do Mundo com um ambiente mais estável em meio à crise vivida na temporada.