Bahia é o vice-lanterna da Série A nas últimas dez rodadas; confira

Há oito jogos sem vencer na temporada, o Esporte Clube Bahia vive um momento delicado no Campeonato Brasileiro. Apesar de ocupar a 8ª posição na tabela de classificação, o Esquadrão possui atualmente a segunda pior campanha da Série A no recorte das últimas dez rodadas, ficando à frente apenas da Chapecoense, lanterna da competição.



Nos últimos dez jogos do Brasileirão, o Tricolor de Aço conquistou apenas nove dos 30 pontos possíveis, o que representa um aproveitamento de 30%. Durante o período, a equipe somou apenas duas vitórias, três empates e cinco derrotas. A última vez que o Bahia venceu uma partida — não apenas no Campeonato Brasileiro, mas em toda a temporada — foi há mais de um mês, diante do Mirassol, no dia 11 de abril.



Da 8ª à 17ª rodada, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni caiu da 6ª colocação, quando tinha a mesma pontuação do Flamengo, então 5º colocado, ambos com 14 pontos, para o 9º lugar, com 23 pontos conquistados. Atualmente, o Bahia está a três pontos do G-6, hoje aberto pelo Coritiba, que venceu o Tricolor de virada nesta segunda-feira, 25, além de estar a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento.





Confira os últimos dez jogos do Bahia no Brasileirão:

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

25/05/2026 — Fora — Coritiba 3 x 2 Bahia — Derrota — Brasileirão (R17)

17/05/2026 — Casa — Bahia 1 x 1 Grêmio — Empate — Brasileirão (R16)

09/05/2026 — Casa — Bahia 1 x 2 Cruzeiro — Derrota — Brasileirão (R15)

03/05/2026 — Fora — São Paulo 2 x 2 Bahia — Empate — Brasileirão (R14)

25/04/2026 — Casa — Bahia 2 x 2 Santos — Empate — Brasileirão (R13)

19/04/2026 — Fora — Flamengo 2 x 0 Bahia — Derrota — Brasileirão (R12)

11/04/2026 — Fora — Mirassol 1 x 2 Bahia — Vitória — Brasileirão (R11)

05/04/2026 — Casa — Bahia 1 x 2 Palmeiras — Derrota — Brasileirão (R10)

01/04/2026 — Casa — Bahia 3 x 0 Athletico Paranaense — Vitória — Brasileirão (R9)

22/03/2026 — Fora — Remo 4 x 1 Bahia — Derrota — Brasileirão (R8)

Além disso, vale destacar que, nas últimas dez rodadas, o Bahia também possui a segunda pior defesa da competição no período, novamente atrás apenas da Chapecoense. Ao todo, o Esquadrão sofreu 19 gols em dez partidas, média de aproximadamente 1,9 gol sofrido por jogo.



O desempenho negativo neste recorte fez o Tricolor despencar na disputa por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Um exemplo disso aparece na comparação com o maior rival, o Vitória, que ultrapassou a equipe comandada por Rogério Ceni nas probabilidades de classificação para a competição continental, de acordo com levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).