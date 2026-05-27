PREOCUPAÇÃO?
Edema tira Neymar do primeiro treino do Brasil antes da Copa do Mundo
Jogadores se apresentaram à Seleção Brasileira nesta quarta-feira
Neymar não participou do primeiro treinamento da Seleção Brasileira na preparação para a Copa do Mundo, realizado nesta quarta-feira, 27, segundo informação revelada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Neymar Jr. não participou do treino da Seleção Brasileira realizado na tarde desta quarta-feira, em Teresópolis. O jogador foi encaminhado a uma clínica na cidade para a realização de exames complementares. Nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da equipe médica da Seleção Brasileira.CBF
O craque do Santos chamou atenção ao chegar de helicóptero à Granja Comary, CT da Seleção Brasileira. Além dele, 22 dos 26 convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo se apresentaram nesta quarta-feira.
Edema na panturrilha
No dia 20 de maio, dois dias depois do anúncio da lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, foi anunciado que Neymar estava com um edema na panturrilha direita, ou seja, um inchaço por conta do acúmulo anormal de líquidos na região. O problema foi adquirido após a derrota por 3 a 0 para o Coritiba, no dia 17 de maio.
No entanto, a questão que parecia simples tem demorado cada vez mais a ser resolvida.
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Inicialmente, a informação divulgada era de que o craque ficaria fora das atividades do Santos por poucos dias. Marcelo Teixeira, presidente do clube, chegou a afirmar que o retorno de Neymar poderia acontecer no duelo contra o Deportivo Cuenca, na Copa Sul-Americana, disputado na última terça-feira, 26.
Fora da Copa do Mundo?
Contudo, o craque segue indisponível para atuar e tem grandes chances de não participar dos dois amistosos preparatórios da Seleção para a Copa do Mundo: contra o Panamá, no próximo domingo, 31, e contra o Egito, no dia 6 de junho.
A expectativa é que o jogador esteja em condições de jogar na estreia do Brasil na Copa no dia 13 de junho contra o Marrocos.