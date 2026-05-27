Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

PREOCUPAÇÃO?

Edema tira Neymar do primeiro treino do Brasil antes da Copa do Mundo

Jogadores se apresentaram à Seleção Brasileira nesta quarta-feira

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Neymar na Granja Comary
Neymar na Granja Comary - Foto: Lucas Figueiredo | CBF

Neymar não participou do primeiro treinamento da Seleção Brasileira na preparação para a Copa do Mundo, realizado nesta quarta-feira, 27, segundo informação revelada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Neymar Jr. não participou do treino da Seleção Brasileira realizado na tarde desta quarta-feira, em Teresópolis. O jogador foi encaminhado a uma clínica na cidade para a realização de exames complementares. Nenhuma outra informação será divulgada até o fim das avaliações por parte da equipe médica da Seleção Brasileira.

CBF

O craque do Santos chamou atenção ao chegar de helicóptero à Granja Comary, CT da Seleção Brasileira. Além dele, 22 dos 26 convocados por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo se apresentaram nesta quarta-feira.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Edema na panturrilha

No dia 20 de maio, dois dias depois do anúncio da lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, foi anunciado que Neymar estava com um edema na panturrilha direita, ou seja, um inchaço por conta do acúmulo anormal de líquidos na região. O problema foi adquirido após a derrota por 3 a 0 para o Coritiba, no dia 17 de maio.

No entanto, a questão que parecia simples tem demorado cada vez mais a ser resolvida.

Leia Também:

LEMBRA DELE?

Ex-Bahia é afastado de elenco da Série B e não treina mais com o time
Ex-Bahia é afastado de elenco da Série B e não treina mais com o time imagem

COPA DO MUNDO

Linha do tempo da Copa do Mundo: relembre todas as edições e finais desde 1930
Linha do tempo da Copa do Mundo: relembre todas as edições e finais desde 1930 imagem

COPA DO NORDESTE

Vitória não perde para o ABC fora de casa há quase dez anos; veja
Vitória não perde para o ABC fora de casa há quase dez anos; veja imagem

Inicialmente, a informação divulgada era de que o craque ficaria fora das atividades do Santos por poucos dias. Marcelo Teixeira, presidente do clube, chegou a afirmar que o retorno de Neymar poderia acontecer no duelo contra o Deportivo Cuenca, na Copa Sul-Americana, disputado na última terça-feira, 26.

Fora da Copa do Mundo?

Contudo, o craque segue indisponível para atuar e tem grandes chances de não participar dos dois amistosos preparatórios da Seleção para a Copa do Mundo: contra o Panamá, no próximo domingo, 31, e contra o Egito, no dia 6 de junho.

A expectativa é que o jogador esteja em condições de jogar na estreia do Brasil na Copa no dia 13 de junho contra o Marrocos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo neymar seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas