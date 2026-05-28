Fortaleza perde titular para final do Nordestão contra o Vitória

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O Esporte Clube Vitória já sabe que o Fortaleza terá um importante desfalque para o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste de 2026. O atacante argentino Juan Miritello, titular da equipe cearense, está suspenso e não poderá atuar no duelo de ida da decisão regional contra o Leão.

A ausência do jogador acontece por conta da expulsão sofrida na semifinal diante do Sport, disputada nesta quarta-feira, 27. Apesar do cartão vermelho, Miritello foi um dos destaques da classificação do Fortaleza ao marcar um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre a equipe pernambucana.





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As finais da Copa do Nordeste estão marcadas para os dias 3 e 7 de junho, quarta-feira e domingo da próxima semana. A primeira partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), enquanto o confronto decisivo acontecerá no Barradão, diante da torcida rubro-negra.

Os horários das partidas ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).