BOLADA!
Veja quanto o Vitória já garantiu em dinheiro com final do Nordestão
Rubro-Negro bateu o ABC e enfrentará o Fortaleza na grande decisão
Além de carimbar o passaporte para a oitava final de Copa do Nordeste de sua história, a classificação sobre o ABC garantiu um retorno financeiro para o Vitória. Com a vaga assegurada na decisão diante do Fortaleza, o Rubro-Negro já colocou, no mínimo, mais R$ 700 mil nos cofres.
Pelo regulamento de premiações da competição, os valores da final não são cumulativos: o vice-campeão arrecada R$ 700 mil, enquanto o grande campeão fatura R$ 1 milhão. Como já está na final, o Leão da Barra garantiu o prêmio mínimo do segundo colocado e agora joga para tentar faturar a cota milionária do título.
No acumulado das fases anteriores, o Vitória já construiu uma caminhada lucrativa no torneio regional. O clube embolsou R$ 2,5 milhões na fase de grupos, faturou mais R$ 500 mil nas quartas de final e somou outros R$ 600 mil na semifinal, totalizando R$ 3,6 milhões garantidos até aqui.
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Caso o time comandado por Jair Ventura levante o pentacampeonato no Barradão, a cota da final passa a ser de R$ 1 milhão, fazendo o faturamento total do clube chegar a R$ 4,6 milhões de reais em toda a competição.
Confira o raio-x real da premiação do Vitória:
- Fase de grupos: R$ 2.500.000
- Quartas de final: R$ 500.000
- Semifinal: R$ 600.000
- Se for Vice-campeão: R$ 700.000 (Total acumulado: R$ 4,3 milhões)
- Se for Campeão: R$ 1.000.000 (Total acumulado: R$ 4,6 milhões)