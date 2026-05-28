Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

BOLADA!

Veja quanto o Vitória já garantiu em dinheiro com final do Nordestão

Rubro-Negro bateu o ABC e enfrentará o Fortaleza na grande decisão

Lucas Vilas Boas
Por
Imagem ilustrativa da imagem Veja quanto o Vitória já garantiu em dinheiro com final do Nordestão
Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Além de carimbar o passaporte para a oitava final de Copa do Nordeste de sua história, a classificação sobre o ABC garantiu um retorno financeiro para o Vitória. Com a vaga assegurada na decisão diante do Fortaleza, o Rubro-Negro já colocou, no mínimo, mais R$ 700 mil nos cofres.

Pelo regulamento de premiações da competição, os valores da final não são cumulativos: o vice-campeão arrecada R$ 700 mil, enquanto o grande campeão fatura R$ 1 milhão. Como já está na final, o Leão da Barra garantiu o prêmio mínimo do segundo colocado e agora joga para tentar faturar a cota milionária do título.

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

No acumulado das fases anteriores, o Vitória já construiu uma caminhada lucrativa no torneio regional. O clube embolsou R$ 2,5 milhões na fase de grupos, faturou mais R$ 500 mil nas quartas de final e somou outros R$ 600 mil na semifinal, totalizando R$ 3,6 milhões garantidos até aqui.

Leia Também:

QUER A ORELHUDA!

Jair Ventura revela fome de título para "fazer história" no Vitória
Jair Ventura revela fome de título para "fazer história" no Vitória imagem

VITÓRIA NA DECISÃO

Final da Copa do Nordeste 2026: conheça datas e mandos de campo
Final da Copa do Nordeste 2026: conheça datas e mandos de campo imagem

LEÃO NA FINAL!

Finalista! Vitória vence o ABC e avança à decisão da Copa do Nordeste
Finalista! Vitória vence o ABC e avança à decisão da Copa do Nordeste imagem

Caso o time comandado por Jair Ventura levante o pentacampeonato no Barradão, a cota da final passa a ser de R$ 1 milhão, fazendo o faturamento total do clube chegar a R$ 4,6 milhões de reais em toda a competição.

Confira o raio-x real da premiação do Vitória:

  • Fase de grupos: R$ 2.500.000
  • Quartas de final: R$ 500.000
  • Semifinal: R$ 600.000
  • Se for Vice-campeão: R$ 700.000 (Total acumulado: R$ 4,3 milhões)
  • Se for Campeão: R$ 1.000.000 (Total acumulado: R$ 4,6 milhões)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Copa do Nordeste esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas