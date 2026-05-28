Veja quanto o Vitória já garantiu em dinheiro com final do Nordestão

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Além de carimbar o passaporte para a oitava final de Copa do Nordeste de sua história, a classificação sobre o ABC garantiu um retorno financeiro para o Vitória. Com a vaga assegurada na decisão diante do Fortaleza, o Rubro-Negro já colocou, no mínimo, mais R$ 700 mil nos cofres.

Pelo regulamento de premiações da competição, os valores da final não são cumulativos: o vice-campeão arrecada R$ 700 mil, enquanto o grande campeão fatura R$ 1 milhão. Como já está na final, o Leão da Barra garantiu o prêmio mínimo do segundo colocado e agora joga para tentar faturar a cota milionária do título.

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No acumulado das fases anteriores, o Vitória já construiu uma caminhada lucrativa no torneio regional. O clube embolsou R$ 2,5 milhões na fase de grupos, faturou mais R$ 500 mil nas quartas de final e somou outros R$ 600 mil na semifinal, totalizando R$ 3,6 milhões garantidos até aqui.

Caso o time comandado por Jair Ventura levante o pentacampeonato no Barradão, a cota da final passa a ser de R$ 1 milhão, fazendo o faturamento total do clube chegar a R$ 4,6 milhões de reais em toda a competição.

Confira o raio-x real da premiação do Vitória: