Final da Copa do Nordeste 2026: conheça datas e mandos de campo

O Vitória está de volta à final da Copa do Nordeste 16 anos depois da sua última decisão regional. Com uma virada espetacular por 4 a 3 sobre o ABC nesta quarta-feira, 27, na Arena das Dunas, o Rubro-Negro carimbou sua vaga na finalíssima ao fechar o placar agregado em um avassalador 10 a 5.

O Leão da Barra vai enfrentar o Fortaleza na grande final, que virou para cima do Sport com triunfo por 2 a 0 na Ilha do Retiro no jogo de volta da semifinal. Como fez uma campanha superior ao Tricolor ao longo da competição, o Vitória vai decidir o segundo jogo dentro de casa, no Barradão.

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Finais da Copa do Nordeste (tabela detalhada a ser divulgada pela CBF)

Ida | Fortaleza x Vitória (03/06, quarta-feira);

Volta | Vitória x Fortaleza (07/06, domingo).

De volta à final

O Rubro-Negro esteve em uma final de Copa do Nordeste pela última vez em 2010, quando se sagrou tetracampeão da competição de acordo com a CBF. A conquista foi sacramentada em jogo único contra o ABC, no Frasqueirão, em Natal, com resultado positivo por 2 a 1.

Desde então, o Leão chegou três vezes à semifinal (2015, 2017 e 2021), mas sem sucesso na busca pelo título. A equipe venceu a competição em 1997, 1999, 2003 e 2010, mas ficou com o vice-campeonato em 1998, 2000 e 2002.