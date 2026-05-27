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LEÃO NA FINAL!

Finalista! Vitória vence o ABC e avança à decisão da Copa do Nordeste

Rubro-Negro venceu o duelo por 4 a 3, na Arena das Dunas, em Natal

Lucas Vilas Boas
Por
| Atualizada em
Nathan Mendes marcou o primeiro gol do Vitória na partida
Nathan Mendes marcou o primeiro gol do Vitória na partida - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

De volta à final da Copa do Nordeste. Em campo na Arena das Dunas, em Natal, na noite desta quarta-feira, 27, o Vitória venceu o ABC em jogaço maluco que teminou 4 a 3 e avançou à grande decisão da competição regional, depois da goleada por 6 a 2 aplicada na partida de ida, no Barradão.

O adversário do Rubro-Negro na final será o Fortaleza, que virou para cima do Sport em plena Ilha do Retiro na semifinal da outra chave. O Tricolor havia perdido por 2 a 1 na Arena Castelão, mas venceu por 2 a 0 no segundo duelo.

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A decisão da Copa do Nordeste será decidida em jogos de ida e volta e o Vitória decidirá a segunda partida em casa, no Barradão, já que fez uma campanha superior ao Fortaleza ao longo da competição. Ainda sem horários definidos pela CBF, os confrontos acontecerão nos dias 3 (uma quarta-feira) e 7 de junho (um domingo).

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O jogo

O Rubro-Negro saiu atrás no placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo, mas chegou ao gol de empate com Nathan Mendes aproveitando falta cobrada por Marinho para raspar de cabeça para o fundo das redes. Luiz Fernando marcou para o Alvinegro na etapa inicial, mas Gabriel Baralhas deixou tudo igual no segundo tempo.

O Vitória ainda viu o lateral-direito Nathan Mendes ser substituído com dores no joelho esquerdo em jogada que originou o segundo gol do ABC na partida. O jogador é mais uma preocupação para o técnico Jair Ventura.

A partida voltou a pegar fogo na reta final e, aos 42 minutos do segundo tempo, Igor Bahia deixou o ABC novamente na frente. Alegria do time mandante, contudo, durou apenas um minuto e Fabri fez o terceiro gol do Vitória na partida logo em seguida. De pênalti no último lance do jogo, Erick sacramentou o resultado positivo.

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Tags

Copa do Nordeste esporte clube vitória

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