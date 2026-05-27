Titular do Vitória sente o joelho e deixa campo no 1º tempo em Natal

Autor do primeiro gol do Vitória diante do ABC na noite desta quarta-feira, 27, o lateral-direito Nathan Mendes sentiu o joelho esquerdo ainda no primeiro tempo da partida de volta da semifinal da Copa do Nordeste e precisou ser substituído.

Aos 37 minutos da primeira etapa, Nathan acompanhava de perto a investida do lateral do ABC pela esquerda, mas acabou caindo de mal jeito no gramado em jogada que originou o segundo gol do time mandante. O polivalente Luan Cândido saiu do banco de reservas para entrar no lugar do companheiro machucado.

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O Vitória saiu atrás na Arena das Dunas com gol marcado pelo atacante Luiz Fernando logo aos 15 minutos de jogo, mas buscou o empate pouco tempo depois. Nathan Mendes aproveitou falta cobrada por Marinho para raspar de cabeça para o fundo das redes.

Ainda na etapa inicial, o ABC voltou à frente no placar com mais um gol de Luiz Fernando. O jogador chutou rasteiro de primeira depois de cruzamento feito por Dudu Mandai para fazer 2 a 1. A bola ainda toca na trave antes de entrar.

Ainda na etapa inicial, o ABC voltou à frente no placar com mais um gol de Luiz Fernando, que chutou rasteiro de primeira após cruzamento de Dudu Mandai para fazer 2 a 1.

Apesar do susto e do primeiro tempo instável, o Rubro-Negro reagiu na etapa complementar, buscou uma virada espetacular por 4 a 3 e carimbou o passaporte para a grande final do torneio com um placar agregado de 10 a 5. Na decisão, o Leão da Barra vai enfrentar o Fortaleza, que eliminou o Sport na outra semifinal.

