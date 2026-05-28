Jair Ventura revela fome de título para "fazer história" no Vitória

Logo depois da virada por 4 a 3 diante do ABC na Arena das Dunas, que carimbou o passaporte do Vitória para a grande final da Copa do Nordeste, o técnico Jair Ventura não escondeu a euforia pela conquista da vaga. Após um placar agregado avassalador de 10 a 5 na semifinal, o comandante rubro-negro destacou o cumprimento do grande objetivo do clube no torneio.

"Feliz com a classificação, o primeiro passo foi alcançado. Sobre tabu... já teve ter tido alguns (placares) parecidos, mas dez gols é muito gol. Fizemos uma vantagem de cinco, mas o ABC deu muito trabalho. Aqui eles vieram muito intensos, o (Igor) Bahia deu trabalho e o Wallyson, jogador interminável, é muito inteligente", iniciou o comandante.

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"O sentimento da torcida é o nosso sentimento. Ano passado ficamos marcados pela permanência no último jogo e esse ano queremos um grande título, falei com o presidente sobre a foto do time que foi campeão do Campeonato Brasileiro: 'eu quero uma foto desse grupo, ele merece'. Estamos a dois jogos de fazer história, são títulos que marcam", completou.

O adversário do Leão da Barra na finalíssima será o Fortaleza, que eliminou o Sport na outra semifinal. Por ter feito uma campanha superior na classificação geral, o Rubro-Negro ganhou o direito de decidir o segundo e decisivo confronto dentro do Barradão.

"Temos um adversário dificílimo, é um clássico. A gente sabe da força do Fortaleza, mas que a gente possa fazer um grande jogo lá, levar a vantagem para casa e, se Deus quiser, comemorar junto com a nossa torcida", completou.

As finais do Nordestão estão agendadas para os dias 3 e 7 de junho. O duelo de ida acontece na Arena Castelão, e a grande decisão será em Salvador, no Barradão.