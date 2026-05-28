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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

"VAMOS SER HEXA IGUAL O BRASIL"

Fábio Mota projeta "hexa" do Vitória após vaga na final do Nordestão

Presidente rubro-negro projeta conquista da Copa do Nordeste

Téo Mazzoni
Por
Fábio Mota mira hexa do Vitória após vaga na final
Fábio Mota mira hexa do Vitória após vaga na final - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória está de volta à decisão da Copa do Nordeste após 16 anos e, embalado pela classificação, o presidente Fábio Mota já projeta a conquista de mais um título regional. Mesmo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reconhecendo oficialmente quatro taças do Leão no torneio, o dirigente rubro-negro considera o clube pentacampeão e mira o que seria, na visão do Vitória, o hexacampeonato nordestino.

A divergência acontece por conta do Torneio José Américo de Almeida Filho, vencido pelo Rubro-Negro em 1976. O clube baiano entende que a competição possui caráter equivalente ao Nordestão e aguarda o reconhecimento oficial da CBF para validar o quinto título regional, conforme revelado pelo pelo presidente do Vitória. Atualmente, a entidade contabiliza apenas as conquistas de 1997, 1999, 2003 e 2010.

Com isso, Fábio Mota afirmou que uma eventual conquista sobre o Fortaleza colocaria o Vitória como “hexa igual ao Brasil”, em alusão à expectativa pela sexta conquista da Seleção Brasileira em Copas do Mundo.

Esperamos muito ganhar esse hexa. Para a gente é hexa. O processo do penta está tramitando na CBF, qualquer hora sai. Vamos ser hexa igual ao Brasil

Fábio Mota - presidente do Vitória

O adversário do Leão na grande final será o Fortaleza, que eliminou o Sport ao vencer a equipe pernambucana por 2 a 0 nesta quarta-feira, 27. A primeira partida da decisão está marcada para a próxima quarta-feira, 3, na Arena Castelão, em Fortaleza. Já o confronto decisivo acontecerá no Barradão, no sábado, 7. Os horários dos jogos ainda serão confirmados pela CBF.

Confiante no fator casa para o duelo de volta, Fábio Mota reforçou a expectativa de levantar a taça diante da torcida rubro-negra: Vamos lá, final é na nossa casa, final é no Barradão, vamos levantar essa taça no Barradão”.

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Maior campeão?

Cabe ressaltar que, caso o Vitória conquiste a atual edição da Copa do Nordeste e, posteriormente, a CBF reconheça o título do Torneio José Américo de Almeida Filho como uma taça do Nordestão, o Leão da Barra se isolará como o maior campeão da competição, com seis conquistas, ultrapassando o rival Bahia, que alcançou o pentacampeonato na temporada passada.

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