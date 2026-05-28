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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

NA DECISÃO!

Vitória vai à 8ª final do Nordestão com retrospecto letal por títulos

Rubro-Negro tem 57% de aproveitamento em decisões de Copa do Nordeste

Lucas Vilas Boas
Por
Erick comemorando gol pelo Vitória
Erick comemorando gol pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

A classificação do Vitória para mais uma decisão da Copa do Nordeste reforça a tradição rubro-negra no principal torneio regional do país. Após eliminar o ABC com duas vitórias nas semifinais, o Leão da Barra garantiu presença na final pela oitava vez em sua história.

O clube baiano confirmou a vaga nesta quarta-feira, 27, ao vencer o time potiguar por 4 a 3, na Arena das Dunas, em Natal. Como já havia goleado por 6 a 2 no jogo de ida, o Rubro-Negro avançou com um agregado expressivo de 10 a 5.

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Com a nova classificação, o Vitória amplia sua presença entre os clubes mais tradicionais da competição. O time conquistou a Copa do Nordeste em quatro oportunidades — 1997, 1999, 2003 e 2010 — e ainda terminou como vice-campeão em 1998, 2000 e 2002.

Além dos títulos oficiais, o Vitória também levantou, em 1976, o Torneio José Américo de Almeida Filho, competição considerada precursora da Copa do Nordeste, embora não reconhecida oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol.

O único clube que chegou a mais finais que o Rubro-Negro foi o Bahia, com dez decisões no currículo. O Tricolor é o atual maior campeão do torneio, com cinco títulos, mas também é o maior vice-campeão, tendo terminado na segunda colocação em outras cinco oportunidades.

O cálculo do aproveitamento mostra a eficiência do Leão em decisões do torneio: são 57,1% de aproveitamento, número superior, por exemplo, ao do Bahia, o maior campeão. O Fortaleza, adversário na final, disputou a decisão da competição em três ocasiões (2019, 2022 e 2024) e nunca perdeu, sustentando 100% de aproveitamento.

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Clube quer "fazer história"

A atual campanha recoloca o clube em uma final regional após anos de instabilidade nacional. O contexto foi lembrado após a classificação pelo técnico Jair Ventura, que encara a competição como a oportunidade de conquistar um "grande título" e "fazer história" no clube.

"O sentimento da torcida é o nosso sentimento. Ano passado ficamos marcados pela permanência no último jogo e esse ano queremos um grande título, falei com o presidente sobre a foto do time que foi campeão do Campeonato Brasileiro: 'eu quero uma foto desse grupo, ele merece'. Estamos a dois jogos de fazer história, são títulos que marcam", disse o treinador.

Na decisão, o Leão terá pela frente o Fortaleza, que eliminou o Sport Club do Recife na outra semifinal. Por ter feito campanha superior ao longo do torneio, o Vitória terá a vantagem de decidir o título diante da torcida, no Barradão.

Dentro de campo, a classificação foi construída em mais uma atuação ofensiva da equipe. Nathan Mendes, Baralhas, Fabri e Erick marcaram os gols rubro-negros no triunfo por 4 a 3 sobre o ABC. O lateral Nathan, porém, deixou o gramado lesionado ainda no primeiro tempo e virou preocupação para a sequência da temporada.

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Copa do Nordeste esporte clube vitória

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