Jair Ventura assume preocupação com dupla de titulares do Vitória

O Esporte Clube Vitória está de volta à final da Copa do Nordeste após muitos anos, mas nem tudo são flores para o Rubro-Negro. Isso porque, após o apito final e durante a entrevista coletiva, o técnico Jair Ventura demonstrou preocupação com a situação de dois titulares da equipe: Nathan Mendes e Ramon.



O lateral-direito precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o ABC, nesta quarta-feira, 27, após sofrer uma entorse no joelho esquerdo. O jogador será reavaliado nesta quinta-feira, 28. Já o lateral-esquerdo sequer entrou em campo, já que sofreu um trauma na região do quadril no primeiro jogo da semifinal do Nordestão, desfalcando o Leão também na partida contra o Internacional, no último sábado, 23.



Segundo Jair Ventura, a situação de Nathan preocupa para a sequência da temporada, enquanto Ramon é desfalque certo, pelo menos, para o jogo de ida da final da Copa do Nordeste, marcado para a próxima quarta-feira, 3. “Falei da situação do Nathan, que preocupa. Também perdemos o Ramon no jogo de ida”, afirmou o treinador.



Em função das prováveis ausências dos atletas, considerados titulares, o comandante rubro-negro afirmou que precisará se “reinventar” para extrair o melhor do Vitória: “Se a gente perder Ramon e Nathan, vamos ficar sem 50% da nossa linha defensiva”, comentou Jair Ventura.

Temos situações que preocupam. Nathan saiu machucado, Ramon está fora, vamos perdendo opções e precisamos nos reinventar Jair Ventura - técnico do Vitória

Com dúvidas sobre as condições dos laterais, o Vitória volta a campo antes da decisão da Copa do Nordeste. Neste sábado, 30, às 20h, o Leão enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando subir ainda mais na tabela de classificação.



Atualmente, o Leão da Barra ocupa a 11ª posição da Série A, com 22 pontos conquistados, quatro a menos que o Coritiba, primeira equipe dentro do G-6 da competição. Para Jair Ventura, o Vitória vai a Santos para “vender caro” o resultado.



“Vamos tentar vencer o Santos fora de casa. Vamos lá para vender caro, porque nosso objetivo é subir ainda mais na tabela”, afirmou o técnico.