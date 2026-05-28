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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

DESFALQUES?

Jair Ventura assume preocupação com dupla de titulares do Vitória

Técnico demonstra preocupação com Nathan Mendes e Ramon antes da final da Copa do Nordeste e projeta

Téo Mazzoni
Por
Vitória pode perder dois titulares, admite Jair Ventura
Vitória pode perder dois titulares, admite Jair Ventura - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória está de volta à final da Copa do Nordeste após muitos anos, mas nem tudo são flores para o Rubro-Negro. Isso porque, após o apito final e durante a entrevista coletiva, o técnico Jair Ventura demonstrou preocupação com a situação de dois titulares da equipe: Nathan Mendes e Ramon.

O lateral-direito precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida contra o ABC, nesta quarta-feira, 27, após sofrer uma entorse no joelho esquerdo. O jogador será reavaliado nesta quinta-feira, 28. Já o lateral-esquerdo sequer entrou em campo, já que sofreu um trauma na região do quadril no primeiro jogo da semifinal do Nordestão, desfalcando o Leão também na partida contra o Internacional, no último sábado, 23.

Segundo Jair Ventura, a situação de Nathan preocupa para a sequência da temporada, enquanto Ramon é desfalque certo, pelo menos, para o jogo de ida da final da Copa do Nordeste, marcado para a próxima quarta-feira, 3. “Falei da situação do Nathan, que preocupa. Também perdemos o Ramon no jogo de ida”, afirmou o treinador.

Em função das prováveis ausências dos atletas, considerados titulares, o comandante rubro-negro afirmou que precisará se “reinventar” para extrair o melhor do Vitória: “Se a gente perder Ramon e Nathan, vamos ficar sem 50% da nossa linha defensiva”, comentou Jair Ventura.

Temos situações que preocupam. Nathan saiu machucado, Ramon está fora, vamos perdendo opções e precisamos nos reinventar

Jair Ventura - técnico do Vitória

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Com dúvidas sobre as condições dos laterais, o Vitória volta a campo antes da decisão da Copa do Nordeste. Neste sábado, 30, às 20h, o Leão enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando subir ainda mais na tabela de classificação.

Atualmente, o Leão da Barra ocupa a 11ª posição da Série A, com 22 pontos conquistados, quatro a menos que o Coritiba, primeira equipe dentro do G-6 da competição. Para Jair Ventura, o Vitória vai a Santos para “vender caro” o resultado.

Vamos tentar vencer o Santos fora de casa. Vamos lá para vender caro, porque nosso objetivo é subir ainda mais na tabela”, afirmou o técnico.

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esporte clube vitória Jair Ventura Nathan Mendes ramon

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