Léo Vieira sofre lesão grave e não joga mais pelo Bahia neste ano

O Esporte Clube Bahia confirmou, nesta quinta-feira, 28, uma grave lesão sofrida pelo goleiro Léo Vieira durante a derrota para o Coritiba, na última segunda-feira, 25, pelo Campeonato Brasileiro. Após deixar o campo ainda no primeiro tempo com fortes dores no joelho direito, exames médicos detectaram uma ruptura completa do tendão patelar.



De acordo com comunicado divulgado pelo Tricolor de Aço, o arqueiro já iniciou tratamento no departamento médico do clube e passará por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Conforme apuração do portal A TARDE, o jogador não deve mais entrar em campo neste ano, uma vez que a recuperação exige um longo período, podendo ficar afastado dos gramados por 6 a 12 meses.

Veja a publicação:

🗣️ O Esquadrão informa que o goleiro Léo Vieira sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito e nos próximos dias passará por um procedimento cirúrgico.



O lance da lesão aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo da partida contra o Coritiba, na última… pic.twitter.com/Gd5us95ils — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 28, 2026

A lesão aconteceu na reta final da primeira etapa da partida contra o Coritiba, quando o goleiro sofreu uma entorse no joelho direito e precisou ser substituído imediatamente.





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Contratado pelo Bahia no fim de março justamente para suprir a ausência de Ronaldo, que havia sofrido uma luxação traumática no cotovelo, Léo Vieira disputou dez partidas com a camisa tricolor desde sua chegada ao clube.