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Léo Vieira sofre lesão grave e não joga mais pelo Bahia neste ano

Esquadrão confirma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito do goleiro

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Léo Vieira disputou dez jogos pelo Bahia desde março
Léo Vieira disputou dez jogos pelo Bahia desde março - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Esporte Clube Bahia confirmou, nesta quinta-feira, 28, uma grave lesão sofrida pelo goleiro Léo Vieira durante a derrota para o Coritiba, na última segunda-feira, 25, pelo Campeonato Brasileiro. Após deixar o campo ainda no primeiro tempo com fortes dores no joelho direito, exames médicos detectaram uma ruptura completa do tendão patelar.

De acordo com comunicado divulgado pelo Tricolor de Aço, o arqueiro já iniciou tratamento no departamento médico do clube e passará por um procedimento cirúrgico nos próximos dias. Conforme apuração do portal A TARDE, o jogador não deve mais entrar em campo neste ano, uma vez que a recuperação exige um longo período, podendo ficar afastado dos gramados por 6 a 12 meses.

Veja a publicação:

A lesão aconteceu na reta final da primeira etapa da partida contra o Coritiba, quando o goleiro sofreu uma entorse no joelho direito e precisou ser substituído imediatamente.

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Contratado pelo Bahia no fim de março justamente para suprir a ausência de Ronaldo, que havia sofrido uma luxação traumática no cotovelo, Léo Vieira disputou dez partidas com a camisa tricolor desde sua chegada ao clube.

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Esporte Clube Bahia Léo Vieira

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