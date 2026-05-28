Joia da base dá passo importante para voltar a jogar no Bahia; confira

Além da presença do goleiro Ronaldo, o treino do Esporte Clube Bahia contou com outra novidade nesta quarta-feira, 27. Após quatro meses de recuperação, a joia da base tricolor Ruan Pablo iniciou o processo de transição física e está cada vez mais próxima de retornar aos gramados.



Há cerca de um mês, o jovem atacante já havia iniciado essa etapa de forma híbrida, alternando trabalhos na academia e no campo, mas ainda sem participar das atividades com o restante do elenco. Agora, o jogador deu início ao período de transição total, já visando retomar a participação nas sessões de treino junto ao elenco azul, vermelho e branco.



Conforme adiantado pelo portal A TARDE, o Bahia trabalha internamente para que Ruan Pablo esteja totalmente apto a voltar aos gramados a partir de junho. No entanto, como o Esquadrão fará, neste sábado, 30, seu último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, a torcida tricolor deverá aguardar até julho, após o Mundial, para rever a joia da base em ação. O primeiro compromisso do Bahia após a paralisação está previsto para os dias 22 ou 23 de julho, contra o Atlético-MG.



Logo após a contusão sofrida por Ruan Pablo, submetido a uma intervenção cirúrgica em razão de uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, a reportagem antecipou que o jovem de 17 anos permaneceria afastado das partidas do Bahia por pelo menos quatro meses — prazo completado na última segunda-feira, 25.