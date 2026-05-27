Bahia avança na Copa do Brasil Feminina e fatura premiação da CBF
Mulheres de Aço venceram o Planalto-GO pela vantagem mínima
O Bahia está nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta quarta-feira, 27, as Mulheres de Aço venceram o Planalto-GO por 1 a 0, fora de casa, e estrearam com triunfo na competição nacional.
O Tricolor arrecadou R$ 100 mil com a classificação à próxima fase e conhecerá seu adversário através do sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Todos os clubes classificados vão ser conhecidos somente no próximo sábado, 30, que é quando Palmeiras e Corinthians se enfrentam no último duelo da 3ª fase.
Jogos da 3ª fase da Copa do Brasil
- Real Heips 0 x 2 Coritiba;
- Liga São João 0 x 2 Flamengo;
- Botafogo 3 x 0 Juventude;
- 3b da Amazônia 1 x 0 Ação-MT;
- São José-SP 1 x 4 Bragantino;
- Internacional 0 (4 x 2) 0 Grêmio;
- Atlético-MG x Vitória;
- Palmeiras x Corinthians;
- Fluminense x Minas Brasília;
- Atlético-PI x Santos;
- Ferroviária x UDA;
- Itabirito x Sport;
- Cruzeiro x Doce Mel;
- Vasco x América-MG;
- Mauaense x São Paulo.
O Bahia busca repetir a boa campanha da temporada anterior, na qual foi semifinalista e perdeu apenas para a Ferroviária. Após eliminar o Tricolor vencendo por 2 a 0, a equipe paulista foi vice-campeã para o Palmeiras em final que terminou com vitória alviverde por 4 a 2.
No Campeonato Brasileiro, as Mulheres de Aço ocupam a sexta colocação com 21 pontos em 12 jogos, com quatro pontos de vantagem para o Grêmio, primeiro time fora da zona de classificação à 2ª fase.