HOME > esportes > E.C.BAHIA

Bahia avança na Copa do Brasil Feminina e fatura premiação da CBF

Mulheres de Aço venceram o Planalto-GO pela vantagem mínima

Lucas Vilas Boas
Por
Bahia venceu em sua estreia na Copa do Brasil Feminina
Bahia venceu em sua estreia na Copa do Brasil Feminina - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta quarta-feira, 27, as Mulheres de Aço venceram o Planalto-GO por 1 a 0, fora de casa, e estrearam com triunfo na competição nacional.

O Tricolor arrecadou R$ 100 mil com a classificação à próxima fase e conhecerá seu adversário através do sorteio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Todos os clubes classificados vão ser conhecidos somente no próximo sábado, 30, que é quando Palmeiras e Corinthians se enfrentam no último duelo da 3ª fase.

Jogos da 3ª fase da Copa do Brasil

  • Real Heips 0 x 2 Coritiba;
  • Liga São João 0 x 2 Flamengo;
  • Botafogo 3 x 0 Juventude;
  • 3b da Amazônia 1 x 0 Ação-MT;
  • São José-SP 1 x 4 Bragantino;
  • Internacional 0 (4 x 2) 0 Grêmio;
  • Atlético-MG x Vitória;
  • Palmeiras x Corinthians;
  • Fluminense x Minas Brasília;
  • Atlético-PI x Santos;
  • Ferroviária x UDA;
  • Itabirito x Sport;
  • Cruzeiro x Doce Mel;
  • Vasco x América-MG;
  • Mauaense x São Paulo.

O Bahia busca repetir a boa campanha da temporada anterior, na qual foi semifinalista e perdeu apenas para a Ferroviária. Após eliminar o Tricolor vencendo por 2 a 0, a equipe paulista foi vice-campeã para o Palmeiras em final que terminou com vitória alviverde por 4 a 2.

No Campeonato Brasileiro, as Mulheres de Aço ocupam a sexta colocação com 21 pontos em 12 jogos, com quatro pontos de vantagem para o Grêmio, primeiro time fora da zona de classificação à 2ª fase.

