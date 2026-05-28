Botafogo sofre punição da Fifa antes de enfrentar o Bahia; entenda

Último adversário do Esporte Clube Bahia antes da pausa para a Copa do Mundo, o Botafogo sofreu o quarto transfer ban na noite desta quarta-feira, 27. Desta vez, a Fifa proibiu o clube carioca de inscrever novos jogadores por três janelas de transferências. A punição é motivada por uma dívida com o Zenit referente à contratação do atacante Artur, ex-jogador do Esquadrão, atualmente emprestado ao São Paulo.

Em março, o Botafogo foi condenado pela Fifa a quitar os débitos com o clube russo. As pendências dizem respeito a três parcelas de 1,9 milhão de euros (R$ 11,4 milhões), totalizando 5,7 milhões de euros (R$ 34,1 milhões).

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Este é o quarto transfer ban em vigor contra o Botafogo. No caso mais recente antes desta nova punição, a Fifa aplicou sanção por tempo indeterminado em razão da dívida envolvendo Thiago Almada. O débito com o Atlanta United chegou a ser renegociado, mas o clube carioca não quitou a segunda parcela do acordo, o que agravou a punição.





Além disso, o Botafogo também foi penalizado no último dia 20 de abril por dívidas com o Ludogorets, relacionadas à contratação de Rwan Cruz, jogador adquirido por 8 milhões de euros (R$ 48,3 milhões na cotação da época).

Já no dia 7 de maio, o clube recebeu outro transfer ban por pendências com o New York City FC, integrante do Grupo City — conglomerado que detém a SAF do Bahia —, envolvendo a contratação de Santi Rodríguez. O Botafogo não efetuou o pagamento das parcelas previstas no acordo de 5 milhões de dólares (cerca de R$ 85 milhões na cotação da época).

Com mais uma punição aplicada pela Fifa, o Bahia tenta aproveitar a instabilidade do Botafogo fora das quatro linhas para retomar o caminho dos triunfos. As equipes se enfrentam neste sábado, 30, às 17h30, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Esquadrão ocupa a 8ª posição da Série A, com 23 pontos conquistados, enquanto o Glorioso aparece em 10º lugar, com 22 pontos.