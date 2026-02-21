Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUTEBOL BRASILEIRO

Éverton Ribeiro escala o melhor time que já jogou na carreira

O camisa 10 do Bahia selecionou os melhores companheiros de carreira

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

21/02/2026 - 18:05 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Everton Ribeiro com a camisa do Bahia
Everton Ribeiro com a camisa do Bahia -

Durante uma entrevista aos Canais ESPN, o meio-campo e camisa 10 do Bahia, Everton Ribeiro, escolheu os melhores jogadores com quem já jogou na carreira. O ídolo e atual capitão do Esquadrão fez história no futebol brasileiro com passagens por times como Flamengo e Cruzeiro.

A seleção montada por Everton Ribeiro é composta por oito atletas da sua época de Flamengo, e três jogadores com quem atuou junto no Cruzeiro.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Confira o time:

  • Goleiro: Diego Alves
  • Lateral-direito: Rafinha
  • Zagueiro: Rodrigo Caio
  • Zagueiro: Dedé
  • Lateral-esquerdo: Filipe Luis
  • Volante: Willian Arão
  • Meia: Everton Ribeiro
  • Meia: Arrascaeta
  • Atacante: Gabigol
  • Atacante: Bruno Henrique
  • Atacante: Ricardo Goulart

Passagem pelo Flamengo

Everton Ribeiro é ídolo no Flamengo, tendo atuado pelo time carioca entre os anos de 2017 até o ano de 2023, quando deixou a sua longa trajetória no Rubro-Negro para assinar com o Bahia.

Em 7 temporadas com a camisa do Flamengo, ele acumula 394 jogos e 11 títulos conquistados. marcando 46 gols e distribuindo 61 assistências.

Passagem pelo Cruzeiro

Everton Ribeiro teve uma passagem curta pelo Cruzeiro, mas não menos vitoriosa, onde conquistou duas vezes a Copa do Brasil, e acumulou 108 partidas, com 23 gols marcados e 23 assistências distribuídas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cruzeiro ESPN Esporte Clube Bahia Everton Ribeiro flamengo mercado da bola notícias de futebol Seleção de Jogadores

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Everton Ribeiro com a camisa do Bahia
Play

Ba-Vi no Carnaval! Relembre jogadores flagrados curtindo a folia em Salvador

Everton Ribeiro com a camisa do Bahia
Play

Adeus, 9? Everaldo confirma novo número no Bahia por motivo emocionante

Everton Ribeiro com a camisa do Bahia
Play

Ex-xodó do Bahia fracassa na Europa e volta ao Brasil para atuar em time modesto

Everton Ribeiro com a camisa do Bahia
Play

Homem é agredido por grupo de torcedores do Bahia em Salvador

x