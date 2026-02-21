FUTEBOL BRASILEIRO
Éverton Ribeiro escala o melhor time que já jogou na carreira
O camisa 10 do Bahia selecionou os melhores companheiros de carreira
Por Valdomiro Neto
Durante uma entrevista aos Canais ESPN, o meio-campo e camisa 10 do Bahia, Everton Ribeiro, escolheu os melhores jogadores com quem já jogou na carreira. O ídolo e atual capitão do Esquadrão fez história no futebol brasileiro com passagens por times como Flamengo e Cruzeiro.
A seleção montada por Everton Ribeiro é composta por oito atletas da sua época de Flamengo, e três jogadores com quem atuou junto no Cruzeiro.
Confira o time:
- Goleiro: Diego Alves
- Lateral-direito: Rafinha
- Zagueiro: Rodrigo Caio
- Zagueiro: Dedé
- Lateral-esquerdo: Filipe Luis
- Volante: Willian Arão
- Meia: Everton Ribeiro
- Meia: Arrascaeta
- Atacante: Gabigol
- Atacante: Bruno Henrique
- Atacante: Ricardo Goulart
Passagem pelo Flamengo
Everton Ribeiro é ídolo no Flamengo, tendo atuado pelo time carioca entre os anos de 2017 até o ano de 2023, quando deixou a sua longa trajetória no Rubro-Negro para assinar com o Bahia.
Em 7 temporadas com a camisa do Flamengo, ele acumula 394 jogos e 11 títulos conquistados. marcando 46 gols e distribuindo 61 assistências.
Passagem pelo Cruzeiro
Everton Ribeiro teve uma passagem curta pelo Cruzeiro, mas não menos vitoriosa, onde conquistou duas vezes a Copa do Brasil, e acumulou 108 partidas, com 23 gols marcados e 23 assistências distribuídas.
