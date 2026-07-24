Ex-Bahia espanta má fase e volta a marcar depois de 410 dias de jejum

Foram suficientes 410 dias para o atacante Arthur Caíke voltar a balançar as redes no futebol profissional. Com passagem recente pelo Bahia, o jogador defende atualmente o Botafogo-SP e não balançava as redes há mais de um ano, mas quebrou o jejum nesta quinta-feira, 23.

O atacante de 34 anos foi importante na goleada por 4 a 2 sobre o Juventude, válida pela 19ª rodada da Série B do Brasileirão. Arthur Caíke marcou o terceiro gol da Pantera na partida, que agora está mais aliviado na luta contra o rebaixamento, na 14ª colocação com 24 pontos conquistados.

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Última marca deixada por Arthur Caíke

O jogador havia marcado pela última vez no dia 8 de junho de 2025, quando ainda defendia o Goiás. Na ocasião, o Verdão venceu o Volta Redonda por 2 a 0, na Serrinha, novamente pela Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro.

Desde então, foram 18 jogos consecutivos sem marcar um gol sequer (disputados por Goiás e Botafogo-SP). Arthur Caíke acertou com o clube paulista em abril deste ano, e entrou em campo apenas sete vezes.

Trajetória no Bahia

Quando era mais jovem, Arthur Caíque chegou a defender o Bahia por empréstimo junto ao Al-Shabab, da Arábia Saudita. Ele chegou em abril de 2019 e permaneceu até março do ano seguinte, quando foi repassado ao Cruzeiro pelo clube asiático.

O atacante fez 54 jogos pelo Tricolor, com nove gols marcados e três assistências, e participou do título do Campeonato Baiano conquistado em 2019. Ele também soma passagens por outros times do Brasil. Revelado pelo Iraty-PR, ele também atuou por Londrina, Paraná, Coritiba, Figueirense, Flamengo, Santa Cruz e Chapecoense, Sport, Cricíuma e o Kashima Antlers, no Japão.

Foi no futebol japonês, inclusive, que ele fez uma das temporadas mais artilheira da carreira, com 11 gols marcados, apenas atrás dos 12 tentos pela Chape, em 2017.