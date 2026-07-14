Ex-Bahia marca, defende pênalti e vira herói na Série D

Um velho conhecido da torcida do Esporte Clube Bahiabrilhou nas divisões inferiores do futebol brasileiro no último fim de semana.

Trata-se do goleiro Omar, que atualmente defende o Goiatuba-GO, mas vestiu a camisa do Esquadrão entre 2009 e 2015. Embora tenha atuado, na maior parte do tempo, como reserva, conquistou o carinho da torcida tricolor pelas boas atuações quando foi acionado.

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No último domingo, 12, em partida válida pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, o ex-goleiro do Bahia foi decisivo na disputa por pênaltis contra o Manauara-AM e garantiu a classificação do Goiatuba à fase seguinte do mata-mata, a última antes da formação dos dois grupos quadrangulares que definirão as quatro equipes promovidas à Série C de 2027.





Omar marcou e também defendeu pênalti



Quando se diz que um goleiro brilhou nas penalidades, o mais comum é imaginar que ele defendeu uma cobrança adversária. No caso de Omar, porém, o roteiro foi ainda mais especial. Além de evitar um gol, ele também deixou o seu.



O arqueiro converteu uma das cobranças do Goiatuba e, na sequência, defendeu a penalidade decisiva, garantindo a vitória por 4 a 3 e a classificação da equipe goiana. Na próxima fase, o clube enfrentará o Ferroviário-CE.



Veja:

O @GoiatubaGEC, dogoleiro Omar, venceu por 2x1 fora de casa o @manauaraec o jogo de volta da 3ª fase da @_SerieD_BR, e como havia perdido a ida por 1x0, a decisão foi para os pênaltis.



E o nosso ex goleiro brilhou. Se você pensou que foi porque ele pegou uma cobrança, acertou.… https://t.co/1jwVll9C2B pic.twitter.com/G3UHWFZTU0 — Joguei no Bahia (@JogueiNoBahia31) July 14, 2026

Omar ficou quatro anos suspenso por doping



Muito depois de defender a camisa do Bahia e antes de se tornar o herói da classificação do Goiatuba, Omar viveu um dos momentos mais difíceis da carreira.



Em 2019, quando defendia o Juventude-RS, o goleiro foi julgado pelo Tribunal da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) após a detecção de ostarina (Ostarine) em um exame antidoping. A substância, utilizada como modulador metabólico para reduzir o desgaste muscular, é proibida pela Agência Mundial Antidoping (WADA).



Como consequência, Omar foi suspenso do futebol por quatro anos.



Após cumprir a punição, o goleiro retornou aos gramados em 2024 para defender o Nação Araquari, equipe que disputou o Campeonato Catarinense.

Trajetória com a camisa do Bahia



Omar chegou ao Bahia em 2009 para integrar a equipe sub-20, mas rapidamente foi promovido ao elenco principal, embora não tenha entrado em campo naquela temporada.



Nos anos seguintes, disputou 62 partidas com a camisa azul, vermelha e branca.



Durante boa parte da passagem pelo clube, foi reserva, mas se destacou sempre que recebeu oportunidades, conquistando a confiança e o carinho da torcida até deixar o Tricolor, em 2015.



Pelo Bahia, o goleiro conquistou três títulos do Campeonato Baiano, nas temporadas de 2012, 2014 e 2015.