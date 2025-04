Gilberto destaca "resiliência" para bom momento no Bahia

Gilberto durante entrevista coletiva - Foto: Divulgação / EC Bahia

O lateral-direito Gilberto foi o autor do primeiro gol do Bahia na Série A do Brasileirão. O camisa 2 se posicionou como se fosse um atacante e cabeceou sem chances para o goleiro do Corinthians na ocasião. Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 1, ele destacou a assistência precisa do companheiro Luciano Juba.

“Eu já conheço muito bem o Juba. É um jogador de muita qualidade. Quando eu vi ele carregando a bola pra linha de fundo, eu sabia que ele ia ter a chance de cruzar ali. E ele tem um aproveitamento muito bom no cruzamento. Quando eu vi a oportunidade no espaço vazio, eu acreditei na jogada até o fim. E ele conseguiu cruzar a bola perfeita e eu pude fazer esse gol. Então eu dou o maior mérito pra ele, porque foi uma grande jogada”, disse.

Gilberto não escondeu a alegria de marcar seu terceiro gol com a camisa do Esquadrão de Aço, sendo o primeiro na Arena Fonte Nova e diante da fiel torcida tricolor.

“Muito feliz por ter marcado esse gol. É um gol muito importante pra mim, porque foi o meu primeiro na Fonte Nova. Pude sentir de perto como é marcar um gol com a vibração da torcida. Fico muito feliz e tenho iniciado os jogos, isso pra mim é importante. Mas é sempre pensar à frente, o próximo jogo é sempre o mais importante, sabemos disso. E é isso que a gente tem em mente agora, fazer um grande jogo na quinta-feira”, pontuou.

Na disputa por posição com o colombiano Santiago Arias, Gilberto chega a marca de 12 jogos disputados e se torna o lateral-direito mais utilizado pelo técnico Rogério Ceni. O defensor afirma que ser resiliente foi importante para colher os frutos do bom momento individual que atravessa.

"Essa evolução dedico muito ao meu poder de resiliência. No ano passado trabalhei muito isso. Estive fora por alguns jogos, sabia que meu concorrente era muito bom. E a única forma de ter mais oportunidades era trabalhando. Trabalhei muito meus níveis de força no momento que eu não estava jogando. Me ajudou muito. Ouvi bem o que a comissão disse sobre o que eu poderia melhorar. E estou colhendo os frutos hoje. Sei que ninguém tem cadeira cativa, ainda mais na minha posição que eu tenho um grande concorrente. É continuar trabalhando forte", salientou.

Passada a estreia no Brasileirão, Gilberto pensa em outra estreia com a camisa azul, vermelha e branca. O Bahia recebe o Inter nesta quinta-feira, às 19h, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

“Acho que a expectativa é muito grande. Não só pra gente, mas pro torcedor. A gente sai em vantagem porque a gente já viveu um pouco disso, jogando a pré-Libertadores. Então a gente já sentiu um pouco do clima da Libertadores. Sabemos como é difícil, mas sabemos que temos total potencial de sair com um triunfo, e a ajuda do nosso torcedor vai ser muito importante, como sempre foi. E vamos mentalmente fortes pra fazer um grande jogo”, finalizou.