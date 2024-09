Lesões de De La Cruz e Michael ameaçam Fla na volta contra o Bahia

De la Cruz e Michael serão titulares contra o Bahia - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

O que já era difícil, ficou ainda mais complicado para o Flamengo. Isso porque apesar a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, na última quarta-feira, 28, dando vantagem ao rubro-negro nas quartas de final da Copa do Brasil, o departamento médico do clube ficou ainda mais recheado.

Sem poder contar com Pedro, Gabigol, Cebolinha, Viña e Arrascaeta nos primeiros 90 minutos do duelo, o Flamengo agora pode sofrer novos desfalques para o jogo da volta: De La Cruz e Michael. Nesta sexta-feira, 30, o clube carioca confirmou as lesões da dupla, que deixaram o campo machucados no jogo contra o Esquadrão. Ambos tiveram constatado o problema no músculo posterior da coxa direita. O tempo de recuperação, no entanto, não foi divulgado.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas De La Cruz e Michael realizaram exames de imagem nesta sexta-feira (30). Os dois foram diagnosticados com lesões no músculo posterior da coxa direita. Iniciaram tratamento no DM do Rubro-Negro", escreveu o Flamengo.