Lucho Rodríguez é convocado e poderá enfrentar o Brasil na Fonte Nova

Lucho foi titular na partida contra o São Paulo, nesta terça-feira, - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O atacante Luciano Rodríguez, do Bahia, foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa para representar o Uruguai na próxima Data Fifa, em que a Celeste Olímpica enfrentará a Colômbia e o Brasil em jogos decisivos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A última partida da seleção uruguaia será disputada justamente na Arena Fonte Nova, em Salvador, onde o jogador de 21 anos atua regularmente pelo Bahia. A informação foi publicada inicialmente pelo radialista Marinho Junior.

Luciano embarca para integrar a seleção uruguaia neste domingo, 10, e, com o encerramento da Data Fifa previsto para o dia 19, poderá permanecer em Salvador após o jogo contra o Brasil, ficando à disposição do técnico Rogério Ceni para o compromisso do Bahia contra o Palmeiras, marcado para o dia seguinte.

Confira as datas e horários dos jogos do Uruguai:

15/11 (sexta-feira): Uruguai x Colômbia, às 21h (de Brasília);

19/11 (terça-feira): Brasil x Uruguai, às 21h45 (de Brasília).

Rodríguez, que chegou ao Bahia em julho como a contratação mais cara da história do clube, soma até o momento 16 partidas e quatro gols com a camisa tricolor. Dois desses gols foram marcados na Arena Fonte Nova, estádio onde o jovem poderá voltar a balançar as redes, desta vez representando seu país, no confronto contra a seleção brasileira.