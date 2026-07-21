Nestor cita "tempo de plantação" ao explicar boa fase no Bahia

Após o retorno aos gramados depois da pausa para a Copa do Mundo, o meio-campista Rodrigo Nestor assumiu o protagonismo no Esporte Clube Bahia. Nesta terça-feira, 21, foi o responsável pela assistência para o gol de Ademir, que garantiu o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, e, na última sexta-feira, 17, marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre a Chapecoense.

Segundo o camisa 11, o bom momento é resultado do trabalho realizado desde que chegou ao Tricolor. Para ele, o período de pausa durante a Copa do Mundo foi fundamental para a evolução dentro de campo: “O que me ajudou muito foi esse tempo (pausa) que usei para me preparar, um período em que plantei muita coisa".

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Vi uma frase que dizia: ‘Em tempo de plantação, não se colhe’. Acho que esse um ano e meio desde que cheguei ao Bahia foi justamente um tempo de plantação. Agora estou começando a colher os frutos e espero continuar evoluindo para ajudar ainda mais essa equipe Rodrigo Nestor - meio-campista do Bahia



Nestor destacou ainda que, pela função que exerce em campo, precisa participar diretamente das jogadas ofensivas, seja marcando gols ou servindo os companheiros. Segundo ele, esse tem sido um dos principais focos do seu trabalho diário, refletindo na evolução do seu desempenho.





Nestor evita comparação e exalta Éverton Ribeiro

As boas atuações também renderam comparações com Éverton Ribeiro, capitão e camisa 10 do Bahia. No entanto, o próprio Rodrigo Nestor fez questão de ressaltar que o companheiro possui características únicas e é um jogador difícil de substituir.





“Ele tem características diferentes das minhas. Eu tento evoluir com ele todos os dias, mas realmente é difícil substituí-lo no mesmo nível”, afirmou.





Nestor mantém os pés no chão no Bahia



Por fim, o meio-campista ressaltou que vive um momento especial, mas garantiu que mantém os pés no chão. O jogador lembrou que, há pouco tempo, era um dos atletas mais cobrados pela torcida, principalmente em razão do investimento feito em sua contratação, e afirmou que seguirá trabalhando para ajudar o Bahia. “Vou continuar trabalhando para ajudar o Bahia e meus companheiros", garantiu.