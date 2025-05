No fim, Bahia se recupera e vence o Fluminense no Brasileiro Feminino

Mulheres de Aço superaram o Fluminense e voltarama vencer no Brasileirão Feminino - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Na base da emoção, às Mulheres de Aço voltaram a vencer no Brasileirão Feminino. Na manhã deste domingo, 27, o Esquadrão de Aço venceu o Fluminense por 2 a 1, no Estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, pela 6ª rodada do certame nacional.

O resultado positivo recoloca o Bahia no G-8 da competição. Agora, a equipe comandada por está na 7ª posição, agora com 11 pontos. O tricolor carioca tem a mesma pontuação, porém uma posição acima.

Gols a partir dos 35 do 2° tempo.

Aos 35, Cássia recebe na frente, ganha das marcadoras e finaliza na saída da goleira Claudia. Aos 45, Ary avança na lateral-esquerda e dá bela assistência para Ju Oliveira que, de frente para o gol, a camisa 96 não perdoou e mandou para as redes.

Nos acréscimos, as cariocas diminuíram o marcador. A atacante Lurdinha domina na grande áres, arruma espaço e chuta colocado de pé direito no fundo do gol.

As Mulheres de Aço jogam novamente em Feira. O Tricolor de Aço encara o RB Bragantino, no próximo dia 1° de maio, uma quinta-feira, às 15h, no Joia da Princesa