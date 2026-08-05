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MERCADO DA BOLA

Lateral revelado pelo Bahia reforça SAF comandada por Enderson Moreira

Jogador de 34 anos assinou contrato até o fim de 2026 com o Novorizontino após passagem pelo Sport

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Ex-Bahia, Madson é anunciado pelo Novorizontino para a Série B
Ex-Bahia, Madson é anunciado pelo Novorizontino para a Série B - Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia / Divulgação

O lateral-direito Madson, revelado pelas categorias de base do Esporte Clube Bahia, foi anunciado como novo jogador do Novorizontino nesta segunda-feira, 3, para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Aos 34 anos, o defensor assinou contrato com o clube paulista até o fim de 2026.

Novorizontino é comandado por treinador ex-Bahia


Comandado por Enderson Moreira, ex-técnico do Bahia, o Grêmio Novorizontino está na briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Na atual edição da Segunda Divisão do Brasileirão, o "Tigre" ocupa a 6ª posição, com 33 pontos, apenas dois a menos que o Juventude, 2º colocado e primeiro clube dentro da zona de acesso direto, conforme a nova fórmula da Série B.

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Na última temporada, também sob o comando de Enderson Moreira, o Novorizontino bateu na trave, terminando a Série B com 60 pontos, na 7ª posição.

Madson chega ao Novorizontino após passagem pelo Sport

O jogador chega ao Tigre após disputar 16 partidas pelo Sport nesta temporada, entre a Série B e a Copa do Nordeste, com um gol marcado. No Novorizontino, ele será mais uma opção para o setor, que já conta com Alvariño e Jhilmar Lora.

A contratação do experiente lateral acontece após a rescisão em comum acordo com o colombiano Castrillón, que deixou o clube na semana passada depois de sete meses no elenco.

Lateral revelado pelo Bahia construiu carreira vitoriosa


Natural de Itaparica, na Bahia, Madson iniciou a carreira no Bahia, onde conquistou dois títulos do Campeonato Baiano. Depois, ganhou destaque pelo Vasco, clube pelo qual teve sua maior sequência na carreira, com 129 partidas disputadas, um gol e duas assistências, além de dois títulos do Campeonato Carioca.

Após deixar o Vasco, Madson também defendeu Grêmio e Santos. No clube paulista, viveu o período de maior participação ofensiva da carreira, com 14 gols e 12 assistências em 127 jogos.

Madson também foi campeão pelo Athletico-PR

Pelo Athletico-PR, o defensor conquistou a Copa do Brasil de 2019 e dois títulos do Campeonato Paranaense. Em sua segunda passagem pelo Furacão, também fez parte do elenco que garantiu o retorno do clube à Série A do Campeonato Brasileiro em 2025.

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Tags

Esporte Clube Bahia Madson série b

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