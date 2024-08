Rogério celebra triunfo do Bahia fora de casa: "Isso é futebol"

Thaciano comemora junto à torcida do Bahia em Caxias - Foto: EC Bahia | Rafael Rodrigues

O triunfo sobre o Grêmio por 2x0, fora de casa, foi bastante comemorado pelos jogadores no vestiário. Com o resultado, o Tricolor baiano ultrapassou o São Paulo e chegou à 5ª colocação, apenas três pontos atrás do Flamengo na luta por uma vaga na se de grupos da Libertadores.

Thaciano, autor dos dois gols da partida, exaltou a parceria com Everaldo e De Pena e projetou o próximo desafio da equipe. "Agradecer meu amigo mais uma", disse Thaciano para Everaldo, autor do cruzamento que resultou na abertura do placar. O atacante respondeu: "A gente se entende". Thaciano seguiu agradecendo ao 'hermano' De Pena pela cobrança de escanteio do segundo gol e avaliou a postura do time.

"Foi um grande jogo nosso, a gente conseguiu o resultado que tanto esperava fora de casa, contra uma grande equipe. Agora é pensar domingo, mais uma batalha na nossa casa", disse Thaciano, já pensando no jogo com o Botafogo.

O técnico Rogério Ceni também exaltou a apresentação dos jogadores e não poupou elogios. "Não é fácil vir aqui e conseguir um triunfo como esse. Iso é importante pra gente, pra nossa essência. O mais legal é que jogamos quem nós somos, o que nos propusemos a fazer desde o início do ano. Deu prazer jogar? Isso é futebol. Isso dá gosto de ver jogar", arrematou Ceni.