Alerrandro celebra gol mas admite: "Trocaria pela vitória"

Mais de 30 mil rubro-negros acompanharam o jogo no Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após quatro jogos sem vencer e com uma sequência de três vitórias,o Vitória foi derrotado de virada pelo Corinthians por 2 a 1, em confronto direto pela 33ª rodada do Brasileirão. Mais de 30 mil rubro-negros acompanharam o jogo no Barradão.

O autor do gol rubro-negro, Alerrandro se isolou na artilharia da equipe, somando 10 gols na Série A. O camisa 9 lamentou o revés em casa e mantém a confiança na permanência do Leão da Barra na elite.

"É um jogo muito difícil. A equipe deles é muito qualificada, mas é levantar a cabeça. Nosso campeonato é muito bom. A gente tem tudo para conseguir manter o Vitória na Série A", disse Alerrandro na zona mista.

Além da artilharia da equipe na temporada, Alerrandro vive a sua melhor fase na carreira. Ele é o jogador do elenco leonino que tem mais participações em gols no Campeonato Brasileiro. Ele celebra o bom momento individual, contudo preferia ter os três pontos.

"Eu fico feliz pelo meu ano, feliz pelo gol, mas com certeza eu trocaria pela vitória. Não é fácil, acontece, agora é levantar a cabeça, para a gente poder ir lá em Criciúma e se Deus quiser, sair com a vitória", concluiu.

Com a pausa para a 'Data Fifa', o Vitória volta a campo no dia 20 de novembro, uma quarta-feira, para enfrentar o Criciúma, às 16h30, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina, pela rodada 34.

O duelo marca o quarto confronto direto pela luta contra o rebaixamento consecutivo do rubro-negro na competição.