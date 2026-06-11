MVP!
Atacante do Vitória é eleito o melhor jogador da Copa do Nordeste 2026
Rubro-Negro venceu o Fortaleza na final e se sagrou campeão da competição
Segundo maior artilheiro da Copa do Nordeste 2026, atrás somente de Wallyson, do ABC, e do companheiro Renato Kayzer, que estão empatados com seis gols marcados, o atacante Erick, do Vitória, foi eleito o melhor jogador da competição.
Um dos principais jogadores do Rubro-Negro na temporada, Erick transformou o Nordestão no seu palco favorito de grandes atuações em 2026. O atleta marcou cinco gols e deu duas assistências em nove partidas.
O atacante não participou diretamente de gols somente em três partidas do Vitória na competição — na classificação diante do Ceará nas quartas de final e nas decisões contra o Fortaleza na final. Apesar disso, foi um dos principais destaques do time de Jair Ventura durante a campanha.
Ele não é só importante para o Vitória, como é o beirada com mais participação em gol no Brasil. Ele é o jogador mais importante do Brasil hoje. Ele está acima de todos os beiradas do Brasil hojeJair Ventura - Técnico do Vitória
Artilheiros da Copa do Nordeste 2025
- 1º Wallyson (ABC) e Renato Kayzer (Vitória) - 6 gols;
- 2º Erick e Renê (Vitória) - 5 gols;
- 3º Vitinho (Fortaleza) e Igor Bahia (ABC)- 4 gols;
Jogos de Erick pelo Vitória na Copa do Nordeste
- CRB 2 x 4 Vitória (1 gol) - 2º rodada;
- Vitória 4 x 1 Juazeirense (1 gol e 1 assistência) - 3º rodada;
- Vitória 3 x 1 Piauí (1 gol) - 3º rodada;
- Confiança 2 x 2 Vitória (1gol) - 4º rodada;
- Vitória 1 x 0 Ceará (sem gols) - quartas de final;
- Vitória 6 x 2 ABC (1 assistência) - semifinal;
- ABC 3 x 4 Vitória (1 gol) - semifinal;
- Fortaleza 1 x 2 Vitória (sem gols) - final;
- Vitória 2 x 1 Fortaleza (sem gols) - final.