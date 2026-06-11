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MVP!

Atacante do Vitória é eleito o melhor jogador da Copa do Nordeste 2026

Rubro-Negro venceu o Fortaleza na final e se sagrou campeão da competição

Lucas Vilas Boas
Por
Vitória conquistou a Copa do Nordeste 2026
Vitória conquistou a Copa do Nordeste 2026 - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Segundo maior artilheiro da Copa do Nordeste 2026, atrás somente de Wallyson, do ABC, e do companheiro Renato Kayzer, que estão empatados com seis gols marcados, o atacante Erick, do Vitória, foi eleito o melhor jogador da competição.

Um dos principais jogadores do Rubro-Negro na temporada, Erick transformou o Nordestão no seu palco favorito de grandes atuações em 2026. O atleta marcou cinco gols e deu duas assistências em nove partidas.

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O atacante não participou diretamente de gols somente em três partidas do Vitória na competição — na classificação diante do Ceará nas quartas de final e nas decisões contra o Fortaleza na final. Apesar disso, foi um dos principais destaques do time de Jair Ventura durante a campanha.

Ele não é só importante para o Vitória, como é o beirada com mais participação em gol no Brasil. Ele é o jogador mais importante do Brasil hoje. Ele está acima de todos os beiradas do Brasil hoje

Jair Ventura - Técnico do Vitória

Artilheiros da Copa do Nordeste 2025

  • 1º Wallyson (ABC) e Renato Kayzer (Vitória) - 6 gols;
  • 2º Erick e Renê (Vitória) - 5 gols;
  • 3º Vitinho (Fortaleza) e Igor Bahia (ABC)- 4 gols;
Erick em campo pelo Vitória
Erick em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória
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Jogos de Erick pelo Vitória na Copa do Nordeste

  • CRB 2 x 4 Vitória (1 gol) - 2º rodada;
  • Vitória 4 x 1 Juazeirense (1 gol e 1 assistência) - 3º rodada;
  • Vitória 3 x 1 Piauí (1 gol) - 3º rodada;
  • Confiança 2 x 2 Vitória (1gol) - 4º rodada;
  • Vitória 1 x 0 Ceará (sem gols) - quartas de final;
  • Vitória 6 x 2 ABC (1 assistência) - semifinal;
  • ABC 3 x 4 Vitória (1 gol) - semifinal;
  • Fortaleza 1 x 2 Vitória (sem gols) - final;
  • Vitória 2 x 1 Fortaleza (sem gols) - final.
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Copa do Nordeste 2026 esporte clube vitória

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