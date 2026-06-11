Atacante do Vitória é eleito o melhor jogador da Copa do Nordeste 2026

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Segundo maior artilheiro da Copa do Nordeste 2026, atrás somente de Wallyson, do ABC, e do companheiro Renato Kayzer, que estão empatados com seis gols marcados, o atacante Erick, do Vitória, foi eleito o melhor jogador da competição.

Um dos principais jogadores do Rubro-Negro na temporada, Erick transformou o Nordestão no seu palco favorito de grandes atuações em 2026. O atleta marcou cinco gols e deu duas assistências em nove partidas.

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O atacante não participou diretamente de gols somente em três partidas do Vitória na competição — na classificação diante do Ceará nas quartas de final e nas decisões contra o Fortaleza na final. Apesar disso, foi um dos principais destaques do time de Jair Ventura durante a campanha.

Ele não é só importante para o Vitória, como é o beirada com mais participação em gol no Brasil. Ele é o jogador mais importante do Brasil hoje. Ele está acima de todos os beiradas do Brasil hoje Jair Ventura - Técnico do Vitória

Artilheiros da Copa do Nordeste 2025

1º Wallyson (ABC) e Renato Kayzer (Vitória) - 6 gols;

2º Erick e Renê (Vitória) - 5 gols;

3º Vitinho (Fortaleza) e Igor Bahia (ABC)- 4 gols;

Erick em campo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Jogos de Erick pelo Vitória na Copa do Nordeste