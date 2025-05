Brasileiro Feminino A2: Vitória vence o Paysandu e lidera o grupo B

Lane foi a autora do gol da vitória rubro-negra no Brasileirão Feminino A2 - Foto: Divulgação / EC Vitória

As Leoas da Barra rugiram mais uma vez. Na tarde do último sábado, 26, o Vitória bateu o Paysandu por 2 a 1, no CT Manoel Pontes Tanajura, em confronto váçido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2.

Os gols rubro-negros foram marcados ainda no primeiro tempo. Oportunista, Lane fica com a sobra na pequena área e foi as redes. Precisa, Iance ampliou em cobrança de pênalti. O Papão diminuiu em um gol olímpico, Lívia cobrou o escanteio e marcou para as paraenses.

Com o resultado, o Vitória o grupo B com e com 100% de aproveitamento. Agora, o time tem seis pontos somados, com duas vitórias consecutivas, com cinco gols marcados e outros dois sofridos.

Agora, a equipe do técnico Anderson Magalhães encara o Itacoatiara-AM fora de casa, no Estádio Floro de Mendonça, às 16h, no próximo domingo, 4, pela 3ª rodada do Brasileirão Feminino A2.