Colorado pode contar com reforço para duelo contra o Leão

Bruno Tabata comemora primeiro gol pelo Inter - Foto: Ricardo Duarte/Divulgação Inter

Na última sexta-feira, 27, o Internacional, já com os olhos voltados para o importante confronto deste domingo, 29, contra o Vitória, às 18h30, no Beira-Rio, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, ganhou um reforço nos treinamentos.

A principal novidade do dia foi o retorno do meia-atacante Bruno Tabata, que está recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. Tabata estava afastado dos gramados há 11 dias, desfalcando o Inter nas últimas três partidas. O jogador participou normalmente de toda a sessão de treinos, sem demonstrar qualquer limitação, e deverá ser uma opção no banco de reservas para o duelo contra o Rubro-Negro baiano. Embora não seja considerado titular absoluto, Tabata é visto como uma peça importante no elenco e pode contribuir, caso seja acionado no decorrer da partida.

Leia mais:

>> Com novidade, Vitória está relacionado para enfrentar o Internacional

>> Bahia e Vitória podem se ajudar na rodada do Brasileirão; entenda

O Internacional, atualmente em busca de consolidação no meio da tabela, tenta aproveitar o mando de campo para conquistar os três pontos. Por outro lado, o Vitória vive um bom momento e vem embalado por duas vitórias consecutivas. O time comandado por Thiago Carpini quer ampliar a sequência positiva e se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.