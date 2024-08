Com retornos, Vitória inicia preparação para pegar o Cruzeiro

Elenco rubro-negro durante atividade na Toca do leão - Foto: Reprodução / TV Vitória

Após dois dias de descanso, o elenco do Vitória retornou aos trabalhos na Toca do Leão e deu início a preparação para pegar o Cruzeiro, em jogo marcado para a próxima segunda-feira, 19, em confronto válido oela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Antes de irem a campo nesta quarta-feira, 14, o grupo realizou exercícios de ativação da academia do clube. Na sequência, em um dos campos do CT Manoel Pontes Tanajura, os jogadores trabalharama posse de bola em campo reduzido.

As novidades na atividade foram as presenças dso volantes Caio Vinícius e Léo Naldi, além do atacante Everaldo. Recuperados, eles trabalharam normalmente.

Já o volante Ricardo Ryller teve melhora em relação as dores no joelho. Ele realizou tratamento no departamento médico e trabalhou na academia. Quem iniciou a transição foi o lateral-esquerdo PK, que se recuperou de catapora.

O grupo retorna a labuta na tarde desta quinta-feira, 15, no complexo do Barradão. O Leão da Barra ocupa a 16ª posição na classificação geral do Brasileirão, com 21 pontos somados.