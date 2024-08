De saída do Vitória, atacante vai defender clube da Série B

Iury Castilho foi importante nas conquistas da Série B de 2024 e do Campeonato Baiano de 2024 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Fora dos planos do técnico Thiago Carpini, o atacante Iury Castilho está de saída do Vitória. O jogador acertou com o Mirassol, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fábio Will e confirmada por fontes ligadas a direção rubro-negra ao Portal A TARDE.

Leia mais:

Castilho era alvo de outros clubes da segundona nacional, como Coritiba, Goiás, Paysandu e Vila Nova. O atleta já está a caminho de Mirassol para dar início a realização dos exames médicos antes da assinatura de contrato.

No clube do interior paulista, Iury Castilho vai se reencontrar com outros ex-rubro-negros, caso do zagueiro João Victor, do lateral-direito Zeca, do volante Rodrigo Andrade e do centroavante Léo Gamalho.

Carioca, Iury Lirio Freitas de Castilho tem 28 anos e começou profissionalmente em 2014 no Avaí. Três anos depois, acumulou passagens no futebol internacional no Zorya (UCR), Al-Nasr (EAU), Al-Fayha (SAU), Portimonense (POR) e Renofa Yamaguchi (JAP)

Ele retornou ao futebol nacional em 2021, quando defendeu o CSA. No ano seguinte, vestiu a camisa do Ceará. Em seguida atuou pelo Cuiabá em 2023. No mesmo ano, foi adquirido em definitivo pelo Vitória.

Com a camisa rubro-negra, Iury Castilho atuou em 34 oportunidades, onde balançou as redes por oito vezes. Ele foi peça importante nas conquistas da Série B de 2023 e no Campeonato Baiano de 2024, onde o Leão da Barra quebrou o jejum de sete anos sem vencer o estadual.