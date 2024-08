Centroavante deixa o Vitória e acerta com clube da Série B

Léo Gamalho é apresentado no Mirassol - Foto: Divulgação / Mirassol

O atacante Léo Gamalho é o mais novo reforço do Mirassol, atual quinto colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. O anuncio oficial foi feito nesta segunda-feira, 22, através das redes sociais do clube paulista.



Importante na campanha do título da Série B de 2023 pelo Vitória, Gamalho conviveu com lesões em 2024 e não teve espaço na equipe comandada por Thiago Carpini, que revelou que não contaria mais com o jogador.

O centroavante foi o artilheiro do Vitória em 2023, com 12 gols marcados e duas assistências em 35 jogos realizados. Em 2024, atuou somente em três partidas. A última foi na derrota por 3×1 para o Cruzeiro, no Mineirão, no 28 de abril.

Gamalho é mais um atleta que deixa o Leão da Barra para defender o Mirassol. O primeiro foi o zagueiro João Victor que foi emprestado aos paulistas. Além dele, Zeca e recentemente Rodrigo Andrade se transferiram para lá.

Vale salientar que Léo Gamalho é o jogador em atividade que mais fez gols na história da Série B, com 80 tentos .