Sem espaço no Vitória, João Victor é emprestado para clube da Série B | A TARDE

O zagueiro João Victor, de 26 anos, está de saída do Vitória. O jogador foi emprestado para o Mirassol para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, com contrato até o fim da temporada. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Canto Rubro-Negro e confirmada pelo Portal A TARDE.

Formado nas divisões de base do Santa Cruz, o zagueiro despertou interesse do Guarani, mas o Mirassol venceu a concorrência. Antes de emprestar o jogador, o Vitória estendeu o contrato dele. Vale ressaltar que o Rubro-Negro é dono de 50% do passe do atleta.

João Victor atuou apenas quatro vezes pelo Vitória nesta temporada e não estava nos planos do Rubro-Negro para as disputas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Com a camisa do Leão, o zagueiro foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado e do Campeonato Baiano 2024.