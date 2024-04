Vitória lança nova camisa titular com homenagem à população negra | A TARDE

O Vitória divulgou nesta quarta-feira, 10, o seu novo uniforme titular para a disputa do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Com o tema “Sangue vermelho, pele preta”, a camisa homenageia a população negra de Salvador, a maior em proporção fora do continente africano. O material é produzido pela Volt Sports.

Com os tradicionais vermelho e preto, a camisa conta com faixas verticais, tem o ano de fundação da equipe (1899) bordado na lateral, e ainda um recorte do escudo rubro-negro com a frase “Sangue Vermelho, pele preta” na parte inferior. Na versão de goleiro, o centro do manto é tomado pelo laranja, enquanto a gola e os punhos são vermelhos, e as laterais e a gola ficam em preto.

“Estamos muito felizes pelo momento do clube. Portanto, é o momento ideal para anunciarmos o nosso novo uniforme, que presta uma linda homenagem à população de Salvador. Esperamos que esse manto traga tanto orgulho para nossa cidade quanto sentimos dela”, ressalta Fábio Mota, presidente do Vitória.

As camisas estarão à venda a partir de domingo na loja do clube no Barradão e a partir da próxima semana nas Lojas Sou Nego em Salvador. O valor será de R$ 279,99, com desconto para os sócios do clube.