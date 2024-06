Carpini fala a real sobre Léo Gamalho: "Não penso em utilizá-lo"

Centroavante de 38 anos atuou em apenas três partidas em 2024 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O treinador Thiago Carpini acionou o modo 'sincerão' durante a entrevista coletiva realizada no último domingo, 16, após a vitória do Leão sobre o Internacional, no Estádio Manoel Barradas (Barradão). Após citar possíveis problemas comportamentais do atacante Matheus Gonçalves, que deixou o clube, e do volante Dudu, o comandante rubro-negro falou sobre outro atleta que deve deixar o elenco.



Questionado sobre o centroavante Léo Gamalho, de 38 anos, que atuou em apenas três jogos durante toda a temporada, devido a lesão, Carpini foi bem claro ao dizer que não pretende contar com o jogador na sequência da competição.

“Está se desligando do clube. É um assunto institucional. Dentro daquilo que eu penso de características de jogo, não penso em utilizá-lo nesse momento. É um atleta que está no departamento médico desde a minha chegada. Poucas vezes ele teve em campo comigo. Mas dentro das ideias de jogo acaba ficando para o final da fila, isso pode mudar, mas em primeiro não deve ser utilizado”, disse o técnico.

No jogo contra o Novorizontino, pela 36ª rodada da Série B, em 2023, Gamalho sentiu dores no joelho direito assim que marcou o primeiro gol do Leão na partida. O desconforto se mostrou numa lesão que tirou o centroavante dos dois últimos jogos e do início da atual temporada.

O retorno do centroavante ocorreu contra o Treze-PB, pela Copa do Nordeste, quando entrou no fim do jogo e marcou de pênalti. Depois, ele entrou contra o Bahia, na final do Baianão, e contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a camisa do Vitória, Léo Gamalho disputou um total de 38 jogos. Neste período, o experiente atacante marcou 13 gols e ainda fez duas assistências.

